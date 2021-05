Critican el aforo masivo durante mítines políticos

La segunda dosis para adultos mayores de 60 años o más de Mérida será de acuerdo con los meses de nacimiento: los de enero y febrero se vacunarán hoy, marzo y abril mañana martes, mayo a junio el miércoles 2 de junio, julio y agosto el jueves 3, septiembre y octubre el viernes 4 y noviembre y diciembre el sábado 5. El lugar de vacunación es según el código postal.

Personas vacunadas ya valoran el beneficio de esta inmunización contra el Covid-19 porque les resulta un escudo protector contra la mortal enfermedad, incluso les parece muy mal que los candidatos y los partidos políticos convoquen a reuniones masivas porque arriesgan a sus militantes y simpatizantes.

“Estaba muy pendiente del día que me tocaría la vacuna, es una bendición que la recibamos”, comentó Patricia Zapata Gómez, quien recibió la vacuna Pfizer en el módulo del Kukulcán.

“Es muy importante porque esta vacuna nos puede evitar problemas muy serios y graves. No quiero ser portadora del virus porque sé que está matando a muchas personas. Con esta vacuna ayudamos y nos ayudan para minimizar este problema de salud”.

Ella recomienda a quienes se niegan a recibir la vacuna que se informen y documenten muy bien de los beneficios, para que tomen una buena decisión.

Sin embargo, sugiere que es mejor que se vacunen, se den cuenta que es necesario y escuchen las experiencias de quienes ya recibieron la dosis porque es de fácil acceso, es rápido y no causa reacciones negativas.

Respecto a los mítines masivos de los candidatos y partidos políticos que se ven desde la semana pasada en el estado, Patricia Zapata manifestó que está muy mal y se supone que las autoridades advirtieron que no habría aglomeraciones, ella no entiende cómo es que esto se salió de control.

Riesgo

“Hay mucha gente que va a ver y se reúne con sus candidatos, eso está muy mal”, dijo. “Es mucho el riesgo, no sabes quién puede estar contagiado, no todos tienen su vacuna, no tienen la misma edad, es que así, hay vacunados y no vacunados, ese es el riesgo de esos eventos políticos”.

Julián Chan Uicab también recibió la primera dosis de la Pfizer en el Kukulcán y acudió “porque la salud es lo más importante que tenemos en la vida” y el gobierno lo proporciona en forma gratuita.

Se inscribió la semana pasada en la plataforma de la Secretaría de Bienestar federal y acudió ayer porque es su día de descanso.

“Soy albañil y desde que empezó la pandemia me cuido, uso siempre el cubrebocas porque nos protege”, indicó. “Aun cuando me vacunaron, lo seguiré usando hasta que esto pase”.

“Ya quiero que termine”, apuntó. “Como albañil que soy me perjudica la pandemia porque mucha gente no quiere construir, primero porque no quieren que nadie ajeno vaya a su casa; segundo, el polvo causa problemas de salud, principalmente a los asmáticos, y eso afecta el trabajo”.

Igual sugirió que todos se vacunen, que hagan caso a los avisos del gobierno y de las publicaciones que salen en los medios porque es importante protegernos de esta enfermedad.

“Sabemos que la vida no la tenemos comprada, hay que protegernos un poco con la vacuna, que bendito Dios es gratis”, indicó.

Ayer, poco antes de las dos de la tarde, en el módulo de vacunación habilitado en la Cámara de Comercio de Mérida se agotaron las vacunas de Pfizer por la elevada demanda.

Decenas de personas tuvieron que esperar. A las cuatro de la tarde llegó una nueva remesa de vacunas, pero de AstraZeneca.

En virtud de que a los de 50 a 59 años les tocaba la de Pfizer, algunos ciudadanos externaron su preocupación de que para la segunda dosis solo lleguen de esa marca, pero personal de la Secretaría del Bienestar y del gobierno estatal dijo que también se recibirán las de AstraZeneca para los de esa edad.— Joaquín Chan Caamal