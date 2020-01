Critican el cierre del Twitter de #MeTooMérida

“Sociedad de apariencias”

La sociedad yucateca es discriminatoria, de doble moral, se vive de las apariencias, hay dos méridas muy distintas, la que se trata de aparentar y una en la que hay abusos y violencia sexual, todos lo saben y callan, es un secreto a voces, pero si se dice enseguida buscan silenciar esa voz.

Así lo afirma Adelaida Salas, representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y representante legal de “NI una Más A.C.”, al opinar sobre los acontecimientos registrados en torno a la creación de la página en Twitter @metoomérida mediante la cual numerosas mujeres denunciaron abusos sexuales por parte de jóvenes, muchos de los cuales consideraban eran sus amigos.

Como se sabe, la página estuvo visible menos de 24 horas, pues ante las numerosas denuncias, que incluían fotografías, los denunciados lograron “tirar” la página, según señalaron las afectadas.

La activista, quien fue también una de las promotoras de la alerta de género en Yucatán, señala que a las mujeres que están atreviéndose a denunciar no les creen, cuál es el camino que tomaremos, se pregunta.

También enfatiza que la violencia sexual está muy arraigada en Yucatán, hay abusos y violaciones sexuales a niñas y mujeres y las estadísticas dicen mucho, pues la entidad es segundo lugar en violencia sexual infantil, y eso que consideran que de cada 100 violaciones sólo denuncian 40.

—Hemos llegado a un grado de retroceso terrible en el Estado, estábamos animadas al solicitar la alerta por violencia, ganamos algo tan importante como que el gobierno del Estado reconozca que hay violencia, que no es cierto que en Yucatán no pasa nada, porque sí pasa y pasa mucho, pero todo queda en un desesperante silencio, donde no se dicen nada y no se habla —señala.

—Desafortunadamente con este gobierno todo se echó a la basura, se tiró todo lo que se avanzó en la alerta de género, sólo están tratando de victimizar de nuevo y tenemos una Fiscalía tan inoperante, con una persona que no debería estar ahí.

Luego destaca que las jóvenes de ahora, los nuevos colectivos que surgen, ya no se conforman con estas esperas, con las inoperancias, omisiones y violaciones a sus derechos humanos, sino que actúan de manera diferente para visibilizar en defensa de los derechos de su cuerpo y de todo lo que pasa.

Adelaida Salas resalta que están desilusionadas de la nula respuesta del Estado respecto al caso @metoomérida, pues “el gobierno no ha dicho esta boca es mía, ni la Fiscalía, y sí están victimizando a estas chicas, amenazando, exhibiendo, al grado de aparecer publicaciones en las que ofrecen $200,000 al hacker que averigüe quiénes son”.

“Cuánta violencia y las vuelven a violentar de nuevo con esa actitud, ¿cómo no quieren que se escuden en el anonimato si no se les cree lo que dicen”.

Las chicas de ahora no están dispuestas a soportarlo, apunta, ni a una sociedad de doble moral, discriminatoria, donde a las mujeres que están atreviéndose a denunciar no les creen.

Según considera, el movimiento @metoomérida surge ahora, ante juicios que se realizan en Estados Unidos y que han vuelto a traer los reflectores al tema del abuso y la violencia sexual, para denunciar lo que han sufrido, y “no son una, ni dos, ni tres, son cientas”.

Este movimiento cimbró a la sociedad yucateca pues, dice, toca particularmente a la élite de Yucatán, a jóvenes cuyos padres tienen poder y dinero.

“¿Cómo una niña o estudiante con lo que tiene metido en la cabeza de religión va a denunciar algo cuando no le van a creer?, estamos hablando de gente poderosa que te puede acabar, desprestigiar, que te puede meter a la cárcel, no del tendero de la esquina o el albañil que agarró a una niña, sino de una clase social donde todo está permitido y todo se cubre, lo cubren los medios; las niñas bien se van a Miami a abortar y regresan, las que no tienen dinero sufren abortos acá con el riesgo de morirse o tener hijos a causa de un embarazo por violación”.

—Es gente poderosa que te puede aplastar, que está amenazando, y el Estado tiene que hacer algo para proteger a estas niñas, porque si no “nosotras vamos a tener que ampararlas a nivel federal para que las proteja el gobierno del Estado, porque corren riesgo al meterse con esta gente, aunque sea de manera anónima es peligroso”. Y señala que el cierre de la cuenta en Twitter es una muestra del poder que tienen, de la urgencia en silenciar la voz de estas jóvenes, pero la página de yucatercos, una página de pornografía en la que difundieron fotos de muchas chicas, a quienes extorsionaron para no publicarlas, sigue operando a pesar de las denuncias que se hicieron.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

Afirma que por ello hay que apoyar a estas jóvenes y acompañarlas a la marcha programada para el domingo a las 18 horas en el parque de Mejorada, “hay que ir, por las hermanas, hijas, tías cuñadas que no se atreven a denunciar…”.

