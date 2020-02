Critican el desempeño del Sistema Anticorrupción

A dos años de su creación, le pide que “eleve la voz”

Las acciones del Sistema Anticorrupción “ni se ven, ni se sienten” —Blanca Estrada

“En los dos años que lleva ya funcionando el Sistema Anticorrupción, con tres instancias, en lo que se refiere a acciones perfectamente focalizadas de combate a la corrupción ni se ven ni se sienten”, lamentó ayer Blanca Estrada Mora, integrante del equipo promotor de la iniciativa cívica ¡Ya basta!

“Es cierto que es una institución que no tiene dientes, pero no importa, tiene voz. Que la eleve, que dé seguimiento a cualquier denuncia, queja, etcétera, a cómo se hacen las investigaciones, hasta dónde se llega”, dijo.

En su opinión, el problema central es la impunidad.

“Mientras no se combata la impunidad, la corrupción seguirá existiendo, ese es el mayor problema. Se pueden violar las leyes y si no se sanciona con acciones claras, verticales y la impunidad sigue cubriendo con su manto a todo funcionario público y a sus cómplices, la corrupción no se detendrá”, puntualizó.

Blanca Estrada recordó que viene la renovación de una integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción y ya sería la tercera que realice su Comisión de Selección.

Es su tercer proceso de selección, “ojalá sirva para fortalecerlo”, indicó.

Ayer publicamos que el martes 31 de marzo próximo se acaba el período de Graciela Torres Garma en el Comité de Participación Ciudadana, de modo que la Comisión de Selección inició el proceso para elegir a su sucesora, y como parte del cual ayer se cerró el registro de candidatos.

La secretaría ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción informó que, al cerrarse el registro de candidatos ayer, se recibieron 20 sobres con propuestas de aspirantes a suceder a Graciela Torres, quien por cierto también dejará la presidencia del Comité y, la nueva presidenta será Mónica Alicia Febles Avarez Icaza.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA.

