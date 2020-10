Cruceros, aún sin fecha para volver a Progreso: podría ser en marzo de 2021

Ya hay fecha para la apertura de las playas del puerto de Progreso y en general de toda la costa yucateca, pero todavía no hay información veraz sobre la reactivación del turismo de cruceros en el Puerto de Altura de la ciudad porteña.

“Todavía no hay nada oficial porque el aviso de no navegación de las autoridades de Estados Unidos por la pandemia del coronavirus vence el 31 de octubre”, informó el presidente de la Aaprotuy, Luis Herrera Albertos.

“No hay un programa de viajes para el Caribe y lo más probable es que de aquí a diciembre no lo haya”, indicó. “Si no hay claridad sobre la reactivación de este segmento turístico, lo más probable es que no sea sino hasta marzo del próximo año cuando empiecen a llegar las navieras”.

El líder de la Aaprotuy dijo que esperarán que las navieras empiecen a navegar y retomar sus rutas de viajes para conocer fechas y los itinerarios, pero de momento esas empresas no han informado sobre sus travesías en las rutas del Caribe. Precisó que las rutas de las navieras no están canceladas en el Caribe ni en Progreso, sino que solo están suspendidas por la pandemia.— Joaquín Chan Caamal

“No es cuestión de las navieras, sino que el gobierno de Estados Unidos es el que no permite la navegación de los cruceros”, reiteró. “Es importantísimo el turismo de cruceros para Yucatán, ya hay empresas locales dedicadas a la atención de los cruceristas extranjeros que preparan tours; la llegada de este turismo deja buena derrama económica a los restaurantes, a los guías turísticos, a los artesanos. Sabemos que el puerto de Progreso está listo para recibir a los cruceros y sus turistas, pero depende de las indicaciones internacionales”.

