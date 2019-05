Cruzada contra adicciones

“No está chido”, campaña dirigida a padres e hijos

Alertan sobre un incremento en el uso de tabaco, alcohol y drogas entre los niños

“Está chido que los papás realicen actividades deportivas con sus hijos, está chido que tengan una conexión con ellos, pero no está chido que no platiquen con ellos de temas importantes y sobre todo no está chido que consuman alcohol y tabaco siendo menores de edad”.

Y es que los índices de consumo de tabaco y alcohol entre los adolescentes creció en los últimos tres años, lo cual motivó el movimiento “No está chido” promovido por el Consejo de la Comunicación, voz de las empresas, y varias instituciones que se sumaron a esta tarea como la Unión Nacional de Padres de Familia.

Yucatán es de los estados del país donde el movimiento tiene presencia con conferencias y talleres, con los que se busca reducir los altos índices de consumo de tabaco y alcohol entre menores.

Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia y vocero del Consejo de la Comunicación, señala que de acuerdo con la Encodat, encuesta que cada año realiza la Secretaría de Salud federal para medir el consumo de alcohol, tabaco y drogas en el país, en los últimos tres años, por lo menos, se incrementaron los índices de consumo, incluidas las drogas no legales, “así que era urgente hacer algo para tratar de frenar este incremento, y lo más preocupante es que el consumo es cada vez a menor edad”.

De ahí que el movimiento esté enfocado a los adolescentes de quinto y sexto grados de primaria, secundaria y preparatoria, pero también a los padres de familia, pues es en el hogar donde aprenden “a no tomar lo no que es de ellos, a pedir perdón cuando se equivocan y a no consumir alcohol ni tabaco”.— Iris Ceballos Alvarado