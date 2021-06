¿Cuánto cuesta atender a un familiar con Covid en casa y con oxígeno?

MÉRIDA.- El costo total de una hospitalización por Covid-19 depende de la gravedad del paciente y de los servicios que use mientras esté internado. Sin embargo, hay otra realidad, la de los familiares que priorizan la atención en casa antes de llegar a un centro hospitalario.

¿Cuánto cuesta la hospitalización por Covid en México?

¿Cuánto cuesta atender a un familiar con Covid en casa con oxígeno?

El año pasado, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Amis), el costo promedio de ser intubado en el país en un hospital privado es de casi un millón de pesos (947,709 pesos), mientras que el costo promedio de entrar a cuidados intensivos rozaba los 900,000 (895,814 pesos).

Para una familia con ingresos promedio, costear una hospitalización puede consumir el equivalente a los ingresos de 25 años y atender a un solo paciente en casa con oxígeno podría ascender a más de 50 mil pesos.

El maestro en salud pública David Canché Durán, un médico privado en Yucatán, afirmó en entrevista para el Diario que conoce muchos casos de pacientes a los que se les detecta el virus y que tienen que gastar 1, 400 pesos por la renta de un tanque de oxígeno del tamaño que se necesita.

¿Cuánto dura un tanque de oxígeno en un enfermo de Covid?

La duración de un tanque depende de la saturación del paciente y de la ayuda que necesite para respirar. Cuando se atiende a un familiar en casa, su oximetría no debe de bajar de 90. Una saturación normal de oxígeno en la sangre es de alrededor del 95 por ciento.

En algunos casos empieza a utilizarse un tanque cada dos días, luego cada 18 horas y, en los momentos más críticos, el paciente puede llegar a consumir hasta un tanque por día.

En promedio los pacientes usan este auxiliar por 10 o 14 días para superar la falta de respiración por Covid y mejorar su oxigenación. Si se considera este precio, en 14 días y consumiendo un tanque cada día, una familia podría llegar a desembolsar solo en oxígeno 19,600 pesos.

El oxígeno es más caro si es urgente

Tras analizar los costos de los lugares que ofrecen la renta de tanques de oxígeno en Mérida, hay variaciones considerables en los precios. Por ejemplo: en uno piden 3900 pesos de depósito por la renta de un mes, y rellenan los tanques en 900 pesos. Sin embargo, no hay un horario fijo para el servicio y el cliente es quien compra los aditamentos.

En otro lugar la renta del tanque por 15 días es de 3500 pesos y cada carga cuesta 2000 pesos. También ofrecen atención las 24 horas del día, por lo que reponen el oxígeno a domicilio y lo monitorean en caso de que al paciente se le acabe a la medianoche o a cualquier hora de la madrugada.

Muchas veces la rapidez supone la vida o la muerte, por lo que muchas familias adquieren el servicio más caro. Hay quienes optan por comprar el cilindro y los aditamentos, en este caso, debido a la demanda, el precio ha variado desde que inició la pandemia.

La consulta médica

Esta inversión no incluye la consulta médica ni la compra de medicamentos para contrarrestar los efectos del virus. Una con un especialista en casos de Covid no es económica. Hay varias opciones, algunos médicos verifican al paciente a la distancia y envían una receta de tratamiento.

Otros especialistas visitan con todas las barreras de protección a los pacientes con Covid, los monitorean y les hacen recetas, tanto para las dosis de oxígeno como para los medicamentos. El costo de la consulta con un especialista a domicilio va de los mil a 1500 pesos, en Yucatán.

Estudios: las tomografías

Dependiendo de la evolución del Covid en el organismo del familiar es posible que, antes de necesitar oxígeno y cuando su saturación comienza a bajar, necesite de una tomografía. El costo sería de 4,800 pesos en una clínica privada, aproximadamente.

En la mayoría de los casos en los que se usa oxígeno, el especialista pide otra tomografía después de la enfermedad para evaluar el daño en los pulmones del paciente.

Prueba Covid

Tras finalizar el tratamiento, el paciente requerirá una prueba de anticuerpos. El costo en Mérida va desde los 700 a los 900 pesos.

Las secuelas

Otro de los factores que se deben considerar es qué tan dañados quedaron los pulmones de los pacientes tras el tratamiento. El oxígeno que recibió durante el proceso es un soporte que no puede quitarse de repente.

A veces es necesario seguir con el auxiliar hasta por un mes. Hay lugares que rentan concentradores de oxígeno, que suelen ser más económicos que los tanques y su costo por mes varía de los 3000 a los 8000 mil pesos.

¿Cuál es el costo total de la enfermedad?

No se puede definir. El tratamiento depende de cada paciente, de las complicaciones que tenga durante la enfermedad y de la inmediatez con la que necesite los servicios. No obstante, algunos gastan más de 50 mil pesos. En esta lista no se incluye el costo de los medicamentos que el médico le recete al paciente.

Casos de Covid en Yucatán

Hasta ayer, 16 de junio, se han detectado en Yucatán 43,710 casos positivos de Covid. 37,191 ya se recuperaron, no presentan síntomas y no pueden contagiar.

1,853 pacientes se encuentran aislados en sus hogares.

36,006 casos de vigilancia centinela.

304 se encuentran en hospitales públicos y en aislamiento total.

El rango de edad es de un mes a 99 años.