Cuatro accidentes en el Periférico: vehículos dañados

Una vez más el tramo norte del Periférico de Mérida fue escenario de varios accidentes de tránsito, en los que 13 vehículos se vieron involucrados y dañados.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tomó conocimiento de lo anterior ayer alrededor de las nueve de la mañana, registrándose cuatro accidentes entre los kilómetros 27 y 29.

El primer accidente se registró a unos metros del puente que está a la altura del kilómetro 29, donde un automóvil Kia le pegó por alcance a un Neón, el cual se proyectó hacia adelante y chocó por alcance a un Optima, que a su vez le pegó a un sedán tipo Ibiza.

Los cuatro vehículos quedaron obstruyendo parte de la vía y en minutos el tránsito se complicó en la zona.

Lo anterior provocó que varios automovilistas reduzcan la velocidad, pero el guiador de otro auto tipo Kia no hizo lo propio y terminó chocando por alcance a una camioneta Amarok.

Este accidente, como era de esperarse por la carga vehicular que hay en la zona, ralentizó aún más el tránsito, por lo que la fila de autos se extendió por casi un kilómetro.

Entonces ocurrió el tercer choque múltiple, pues el conductor de una camioneta Tornado no logró bajar su velocidad a tiempo y chocó por atrás a un Cruze, que fue arrastrado hasta chocar, a su vez, a un Attitude.

La Policía de inmediato aplicó una operación vial, pero el congestionamiento ya abarcaba casi dos kilómetros del Periférico de Mérida y aún había varios conductores que conducían a alta velocidad.

El chofer de un camión propiedad de una empresa calera no bajó su velocidad a pesar de las indicaciones de los policías y cuando llegó al final de la fila no alcanzó a frenar. Para no chocar por alcance a un automóvil, el chofer giró bruscamente el volante y terminó golpeando en un lado a una camioneta VW, a otra camioneta Sportage y a un sedán Elantra, dejando cuantiosos daños.

Esta no es la primera vez que en esa zona ocurren accidentes múltiples de esta manera. A pesar de los muchos registros de percances, no existe un plan vial para mejorar la circulación en esa zona, una de las más transitadas del Periférico.

Para suerte de los involucrados, todos contaban con seguro de daños y no hubo lesionados, así que luego que la SSP tomó conocimiento de los choques, llegarían a un acuerdo de reparación de daños.

En otro asunto, el guiador de un tractocamión estuvo a punto de provocar una tragedia en la avenida Internacional de Mérida luego de estrellarse con una camioneta cargada con cilindro llenos de gas butano.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 de la tarde de ayer cuando el camión propiedad de una empresa transportadora iba de norte a sur.

Unos metros después de pasar la entrada al Aeropuerto Internacional de Mérida, el chofer de la pesada unidad dio vuelta a la izquierda para retornar por la avenida a pesar de que en ese lugar hay una señal que prohíbe dar vuelta en “U”.

La maniobra propició que una camioneta cargada con cilindros llenos de gas butano chocara con el camión, dejando considerables daños en la camioneta. Por suerte, ninguno de los tanques se dañó.— Gabriel Chan Uicab

Tras el reporte al 9-1-1, las unidades de emergencia de la SSP se trasladaron de inmediato al lugar del accidente, cerciorándose que no había mayor riesgo por alguna fuga de gas.

Policías de la corporación abanderaron el lugar del accidente mientras que los representantes de las empresas involucradas llegaban a un arreglo para el pago de daños.