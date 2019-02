Cuatro yucatecos ganan amparo en uso de mariguana

Les aprobarían consumo

En un caso sin precedente en Yucatán y al parecer en el país en general, cuatro yucatecos ganaron un amparo de la justicia federal para que puedan consumir mariguana con fines lúdicos o de entretenimiento.

El abogado Carlos Escoffié Duarte, quien junto con el también abogado Guillermo Solís Guillermo asesoró a los amparados, informó que apenas ayer, viernes 15, recibió la notificación del Juzgado Quinto de Distrito con sede en esta ciudad.

Tras precisar que los nombres de los interesados se deben mantener en confidencialidad, explicó que se trata del primer caso en que personas que quieren consumir legalmente mariguana obtienen la autorización de un juez de Distrito, y no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como había ocurrido antes.

En entrevista, el abogado Escoffié dijo que el amparo otorgado es parte de un proceso que se inició hace casi un año, cuando a principios de marzo de 2018 los cuatro interesados acudieron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en busca del permiso para el consumo de mariguana.

Sin embargo, añadió, pasaron tres meses y este organismo regulador federal no respondió, lo que en términos legales se puede considerar como una negativa, por lo que los solicitantes, con el apoyo jurídico de los abogados, presentaron un recurso de amparo ante el Juzgado Quinto de esta ciudad.

En la petición de amparo se alegó que la negativa de la Cofepris significa una “prohibición discriminatoria” contra los yucatecos que quieren consumir la hierba con fines de entretenimiento.

No la Corte

Escoffié Duarte destacó el hecho de que el juez federal emitiera un fallo a favor de los interesados sin que tuviera que intervenir la Suprema Corte como en casos anteriores.

También recordó que durante el análisis de la solicitud de amparo la Corte emitió una jurisprudencia a favor del consumo de la mariguana, pero ésta todavía no se ha publicado en el Semanario Judicial de la Federación, lo que significa que aún no se puede aplicar; no está firme.

El Semanario Judicial, comentó el entrevistado, es como el Diario Oficial de los gobiernos: mientras no se publiquen en él las resoluciones, éstas no se pueden aplicar.

En cuanto a lo que sigue en el proceso de los cuatro amparados, explicó que ahora la Cofepris tiene un plazo de 10 días hábiles para inconformarse contra la decisión del juez federal. El abogado Escoffié considera que una eventual impugnación de la Cofepris iría en sentido contrario al discurso del nuevo gobierno federal, que parece favorable al consumo de la mariguana.

“Habrá que esperar si la Cofepris no combate la sentencia”, indicó. “Si no lo hace, el amparo quedará firme y los solicitantes ya podrán recibir el permiso para uso lúdico de la mariguana”.— Víctor Manuel Dzul Zum

Resolución federal Uso recreativo de la mariguana

El abogado Carlos Escoffié Duarte comentó el permiso para consumir mariguana.

Manejo

El licenciado dijo que el permiso sería únicamente para el autoconsumo de esas cuatro personas con fines lúdicos o de entretenimiento, de tal manera que podrían adquirir la semilla, sembrar, cultivar, poseer y transportar el estupefaciente en cualquier parte del país.

Lineamientos

La resolución del amparo establece que se otorga “en el entendido de que corresponderá a la autoridad administrativa establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido”.

Antecedente

El abogado Escoffié indicó que tiene conocimiento de que otros grupos y asociaciones en Yucatán han solicitado permiso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para el consumo de mariguana y, ante el amparo ganado, podría anticipar que al final también tendrían una respuesta positiva.