Cubano busca que su país esté en la mente de la gente

Las mantas con mensajes de unidad, prosperidad y amor por Cuba continuarán en Mérida y Cancún, pero también se extenderán hasta Cholula, Puebla, y Ginebra, Suiza, manifestó Rogelio Enrique, el ciudadano cubano que diseña y publicita los espectaculares a favor de la isla.

El antillano informó que prepara para las próximas semanas nuevas carteleras que difundirá en esos lugares que ha escogido para que los ciudadanos estén pendientes de su país.

Además, niega que él sea político y que sus carteles promocionales tengan significado o mensajes subversivos.

“Quizá soy músico, poeta o un loco, pero definitivamente político no, eso no, soy un empresario aprendiz, pero tampoco soy académico, definitivamente no... para ser académico habría que estudiar mucho para luego vivir atrapado en lo que aprendiste en las academias”, señaló, y dijo que continuará con su objetivo de promover el amor y paz en Cuba.

A raíz de las publicaciones del Diario el cubano, quien vive desde hace cinco años fuera de su país, informa que otros medios nacionales lo contactaron para entrevistarlo, pero no aceptó.

“Prefiero hablar nada más con el Diario porque ha manejado correctamente este tema y quiero evitar las malas interpretaciones”, externó.

Hace unos días estuvo en Yucatán y paseó por Dzilam de Bravo, Río Lagartos y Celestún, y comentó que le parecieron impresionantes los recursos turísticos del litoral yucateco y la hospitalidad de sus habitantes.

Ya prepara nuevos diseños de carteles, dijo, y en las próximas semanas los mandará colocar, pero ahora extenderá la publicidad a Cholula, donde pondrá un espectacular, porque es un lugar muy bello, y en Ginebra, que es un país neutral, y continuará su difusión en Mérida y Cancún, donde tiene 5.

El día 3 de enero pasado publicamos que a las orillas de carreteras federales y en avenidas de Mérida difunden una inusual publicidad contratada por un ciudadano de origen cubano, que tiene su residencia en Cancún y Mérida, donde proyecta un mensaje navideño con símbolos de paz y armonía.

Días después, ese personaje se identificó como Rogelio Enrique y relató con amplitud los significados y la intención de su “campaña de amor y bendiciones para Cuba y México”, que publicamos el 9 de enero pasado.

“Cuba está desecha, dividida y, además de sus problemas de todos conocidos, afronta una fuerte migración del 40% de su población”.

Esta es la segunda parte de la amplia entrevista que concedió al Diario, el cual publicó la primera parte del 9 de enero pasado.

En los comentarios que han surgido sobre los carteles que paga le achacan varios vínculos, entre ellos que es publicidad de la disidencia, de los Illuminati, ¿son ciertos o no?

“Mi único vínculo es con el amor, la energía positiva, la felicidad, todo lo bueno y bello y que pueda hacer feliz a los cubanos, sobre todo el amor. La única ley de la autoridad es el amor a José Martí”.

¿Tienen sus carteles mensajes políticos, subversivos o religiosos?

“Esas palabras para mí son clasificaciones y no existen. Soy humanista del partido humano y si fuera a crear un partido alguna vez sería el cubanista, donde para afiliarse solo habría que ser cubano y querer, más allá de ideologías, lo mejor para nuestra islita”, aseguró.

En la primera parte de la entrevista dice usted que le preocupa la situación de sus compatriotas que viven en Cuba, ¿está muy mal la situación allá?

“Cuba tiene una situación muy singular, donde va el pueblo por un lado, y los que quieren dirigir y operan definitivamente diferente. No tengo otra explicación por su nivel de desconexión de la realidad de la otra dimensión del mundo”, comentó.

“Cuba son dos, por eso también la representé en dos Cubas, una es la Cuba del pueblo aguerrido, heredero y continuador del proceso creado y las tradiciones de combatividad, firmeza y heroísmo y sacrificio, y la Cuba de los símbolos. La otra es la realidad que vive el pueblo de Cuba en estos tiempos. El cubano de a pie, del pueblo que somos todos, esa nación cubana dispersa, dividida y desecha, quiero que seamos una sola y con un solo corazón”.

¿Seguirá difundiendo estos mensajes en Mérida y Cancún, piensa extenderlo a otros lugares de México o el extranjero?

“Sí, Dios mediante. Es energía positiva y mucho amor que difundo en esos carteles”, destacó.

¿Cuántos años hace que salió de Cuba? ¿Regresaría si cambia la situación política y económica?

“Los últimos cinco años he estado viajando por el mundo y regresando. Esta vez voy a regresar a crear la nueva nación cubana. Cuando sea el momento regresaré”, anticipó.

¿Cómo ha visto la información del Diario sobre este tema?

“Esto fue algo casi mágico”, dijo. “Cuando lo leí (la primera nota) me sorprendió porque solo con ver los carteles lograron plasmar básicamente todo lo que estaba tratando de expresar. En realidad quedé muy sorprendido, fue un artículo totalmente balanceado, interesante, sin fundamentalismos ni lisonjas, fue práctico, limpio y profesional, realmente quedé sorprendido”.

“Mi país también necesita pan y vino que es Dios, pan es claramente comida”, dijo. “El alma necesita poco, pero el cuerpo mucho. Por ello decimos que no sólo de pan vive el hombre, por eso hace falta espiritualidad, motivación para que pueda existir prosperidad en la isla. El ramo amarillo que aparece en el diseño, es un ramo de olivo que significa victoria, unido por un trisquel que simboliza unión”.— JOAQUÍN CHAN CAAMAL

Cuba Deseos

El entrevistado respondió algunas preguntas sobre su país y sobre Yucatán.

¿Qué desearía para su país?

“Para mi país quiero libertad, quiero motivación para vivir mejor, quiero creatividad, ingenio, que todo el mundo pueda gritar y abrazarse libremente y decir ‘hermano cubano, dame un abrazo, vamos a echar esto pa’delante’, ¡eso quiero!”.

El papel de Yucatán

Este estado, recordó, tiene un papel relevante en la historia de Cuba porque José Martí, el apóstol independentista de Cuba, decía que estuvo en Yucatán y sus pobladores siempre tienen corazón de oro, brazos sin espinas y amparan sin miedo al extranjero.

