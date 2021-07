Cubanos en Mérida acusan de intimidación; realizarán nueva protesta

MÉRIDA.- Este miércoles, a las 11 de la mañana, los cubanos que viven en Mérida realizarán una nueva protesta frente a las oficinas del Consulado General de la República de Cuba, ubicado en la calle 1-D entre 42 y 44 de la colonia Campestre, para manifestar su rechazo a las agresiones contra los ciudadanos que levantan la voz en ese país en contra la dictadura y el sistema comunista.

Yamilet Rodríguez Benítez, una cubana que estuvo activa durante la manifestación en el Monumento a la Patria del domingo, precisó que este grupo no es un movimiento político, sino un movimiento ciudadano que de manera espontánea y por el dolor que sienten por las agresiones en contra de sus compatriotas, salen a manifestarse públicamente, como lo hacen más cubanos que viven en otras ciudades del mundo.

No a la intervención militar

“No queremos una intervención militar en Cuba, la manifestación es sólo para que dejen de asesinar, agredir y desaparecer a nuestra gente”, señaló en entrevista con el Diario.

“Nuestro tema general es que dejen de matar a los cubanos que quieren una mejor calidad de vida. No me voy a meter en el tema de intervención militar, no es mi tema lo político. No queremos una intervención militar. Lo que pedimos a los presidentes de los otros países es que convenzan a ese asesino de Díaz Canel que deje de matar a nuestra gente, él no está llevando, no sabe llevar la protesta en Cuba a una solución, no debió ordenar el combate para matar a mi gente”, añadió.

Al ser preguntada sobre si el embargo que decretó Estados Unidos desde hace décadas es el causante de la crisis económica en Cuba, respondió: “No me quiero meter en lo político, pero no creo que sea el bloqueo, eso solo existe en la mente de los comunistas”.

Convocatoria abierta

Yamilet Rodríguez Benítez, cubana que habla de las manifestaciones en Mérida. Foto: Joaquín Chan.

Respecto al plantón del miércoles ante el Consulado cubano, Yamilet informó que la convocatoria es abierta a todos los cubanos que viven en Yucatán.

“Las manifestaciones en Mérida se están dando con éxito, las del domingo son las más concurridas porque entre semana la gente trabaja”, señaló.

“Hay más de 500 cubanos que viven en Mérida (son más de 1,200 en Yucatán, principalmente en Mérida y Progreso, según informó en su momento el cónsul Mario Jorge García Cecilia) y la mayoría ha manifestado su apoyo a las protestas porque están en desacuerdo con la represión en la isla. Faltan muchísimos que vengan, pero no salen, no porque no estén apoyando, sino porque desgraciadamente el régimen de Cuba nos ficha, estamos expuestos a que no nos dejen entrar al país y que la vayan a agarrar contra los familiares. Mucha gente no se quiere involucrar aunque están llorando y sufriendo por lo que pasa, prefieren mantenerse al margen, pero en privado nos hacen llegar su apoyo”.

Actos de intimidación

Añadió que el gobierno comunista no tiene límite y tiene simpatizantes por donde quiera y también intimida.

Por ejemplo, a algunas personas que salen a las protestas les llaman desde perfiles falsos, preguntan por su nombre, si es cubana o cubano y qué hace. Sospechan que son actos de intimidación o el gobierno está realizando una investigación porque a cuatro les marcan al mismo tiempo y les hacen las mismas preguntas.

“Sí, tienen personas donde sea. Están utilizando a las personas bajo amenaza, los están obligando a enfrentarse contra el propio pueblo y por ello estamos luchando”, respondió la entrevistada.

“Lejos de hacer una guerra entre el pueblo, los estamos invitando a que se nos unan porque las manifestaciones del cubano que grita es que no quiere guerra sino una mejor vida, lejos de estar peleando por el comunismo que se unan a la liberación del pueblo, ellos que están cerca del gobierno, que le hagan entender al presidente Díaz Canel que no está solucionando los problemas de los cubanos como debe de ser y que no puede mandar matar a un pueblo desarmado solo porque expresa su inconformidad”.

“El miércoles haremos otra protesta en el consulado, ojo, no vamos a gritar ni agredir, no estamos en la política. Solo estamos pidiendo a gritos y con mucho dolor que no maten a nuestra gente, ellos no están haciendo nada, ellos solo están gritando y manifestando que quieren una mejor calidad de vida. Ya el pueblo entero se cansó de pedir por escritos y de otras formas que tienen hambre, que quieren trabajar dignamente, que quieren tener en las tiendas algo de comer. Como no fueron escuchados, se cansaron y salieron a las calles sin un arma sino sólo a gritar ¡Cuba libre! Como todo allá se interpreta como malo, entonces Díaz Canel mandó la orden de combate y fue toda la masacre que están haciendo en Cuba, como se ve en los vídeos que circulan por las redes sociales”.

Cubanos en el mundo

Sobre la respuesta de los cubanos que viven en varias partes del mundo, Yamilet dijo que era de esperarse ese apoyo porque la represión fue brutal solo por demandar una mejor calidad vida. Sin embargo, lo que más sorprende es el apoyo de los habitantes de los países que se solidarizan con las protestas, como pasa en Mérida.

“Nos da mucho gusto que la gente de los países nos apoyen”, dijo. “Le damos las gracias a todo Mérida. Los automovilistas se pararon en el semáforo para recibir los volantes, me decían que sigamos con fuerza, que sí se puede derrocar al sistema y tocaron el claxon de sus autos como muestra de solidaridad. Y esa fuerza moral del pueblo es la que necesita Cuba para que siga las protestas y no se cansen de luchar”.

“El gobierno comunista ya caducó, yo creo que este es el final, esperemos que así sea, ya nos merecemos una mejor vida, es mi opinión personal”, subrayó.

Te puede interesar: Cubanos arremeten contra la dictadura, desde el Monumento a la Patria