Cubanos se unen a las protestas desde Mérida por segundo día

MÉRIDA.- Cubanos que viven en Mérida se manifestaron hoy, por segundo día consecutivo, en apoyo a sus compatriotas, quienes han salido a las calles para pedir el fin de la dictadura.

Hoy, el punto de reunión fue el Monumento a las Haciendas, en la zona de Altabrisa, donde unos 40 extranjeros corearon frases y mostraron pancartas en contra del gobierno de Cuba.

Manifestación de cubanos que viven en Mérida en el Monumento a las Haciendas.- Fotos de Ramón Celis

Los cubanos que viven fuera de su país, siempre esperaban que en algún momento el pueblo que vive en la precariedad protestara contra el sistema comunista de Cuba. Ese momento llegó, destacó Aquiles Domínguez Díaz, cubano que vive en Mérida desde hace 25 años.

"Nos gustaría que llegue hasta el final. Los cubanos merecen vivir en un país próspero, tranquilo, con una sociedad plural y democrática y tener un trabajo remunerado acorde con sus esfuerzos académicos y laborales", dijo el entrevistado.

“Ya no tiene quien lo pare"

"¿Va a seguir la disidencia”, le preguntó el reportero en una entrevista sobre el levantamiento del pueblo cubano contra el gobierno el domingo pasado. “Ya no tiene quien lo pare. Vi unas imágenes en internet, se ve a la gente caminando y manifestándose, pero las calles ya las están tomando por militares, paramilitares y policías vestidos de civil. El tema es contundente, la respuesta es contundente, no es una confusión. Es complejo. El pueblo quiere el fin de ese sistema político y económico que ha gobernado durante 62 años la isla”, consideró el cubano avecindado en la capital yucateca.

“Lo que está pasando en Cuba es impredecible, es histórico. La aspiración de los cubanos es que se dé un cambio porque el pueblo vive en una miseria total”, reiteró. “Los miles de cubanos que viven en otras partes del mundo esperaban que el presidente (Miguel Díaz Canel) tuviera un discurso de reconciliación, pero convocó a una lucha entre el pueblo y las fuerzas armadas".

"El pueblo no está armado y lo que hace el gobierno es vestir de civil a las fuerzas de seguridad del estado para poner un contrapeso al movimiento y ya logró que la otra parte del pueblo, que se considera defensores de la revolución, se moleste contra este grupo de partidarios que dice son parte de la mafia de Miami, lo cual es totalmente falso”, explicó.

Domínguez Díaz participó en la manifestación espontánea de un grupo de cubanos que vive en Mérida en apoyo a los cubanos, quienes se manifestaron en el Monumento a la Patria contra el sistema de gobierno de la isla. Es posible que el próximo domingo vuelvan a manifestarse públicamente.

Profesionistas en situaciones precarias

No hay una organización, sino más bien es una expresión espontánea de apoyo al pueblo, no al gobierno. “México es mi país ahora, me ha acogido muy bien y gozo de su pluralidad, soy más verde que el henequén”, señaló. “En Cuba los profesionales como los médicos y arquitectos viven de manera crítica, están al día; las chicas se prostituyen para llevar el sustento diario. He visto excelentes médicos que por su baja economía usan zapatos raídos; hay profesionales con altos estudios que deciden trabajar en la limpieza de baños en un hotel o de taxista porque ganan un poco más".

"Ellos estudiaron para ser productivos a la sociedad y tener mejor vida, pero no lo han logrado con esta clase de gobierno comunista”. Lo que preocupa a los cubanos en el exilio es que el gobierno es muy eficiente para el control de las disidencias, porque tiene estrategias de países comunistas. Tiene el control de la tecnología digital y del internet, lo que dificulta que el mundo se entere de lo que ocurre en Cuba. Tampoco es fácil organizar algún movimiento sin una comunicación.

“No sé cómo vayan a lograr mantener este movimiento, espero que haya apoyo internacional. No he revisado la reacción del mundo, pero la OEA acaba de hacer una contundente declaración, un llamado a que el pueblo de Cuba retome la libertad que merece”, dijo.

“Los gobiernos del mundo tienen que ser muy cuidadosos con sus posturas políticas por sus relaciones diplomáticas. Tienen una responsabilidad en su país, pero lo que pasa en Cuba no es de un grupo de personas manifestándose, este movimiento es real, se puede ver en todas las imágenes. Quizá en los próximos días se vea el rechazo mundial y contundente contra el gobierno de Cuba porque es un tema profundamente humanitario”.

Movimiento histórico

El entrevistado consideró que el gran número de cubanos que viven fuera de su país muestren solidaridad con los que protestan porque vivieron los problemas económicos y políticos y por ello decidieron salir de Cuba. “Me impresionó la protesta. Hubo muchas personas que no son capaces de manifestarse por el temor al régimen, pero salieron a la calle a manifestar que quieren libertad. Quieren un cambio del sistema comunista y quieren una mejor vida”, indicó.

Aquiles Domínguez piensa que este brote de inconformidad fue espontáneo y lo orilló una serie de factores como la pobreza extrema, la falta de medicamentos, los contagios y muertes por Covid-19. Los hospitales están saturados, falta empleo bien pagado, faltan ingresos para sobrevivir. Eso fue lo que detonó la protesta más que el tema político y la dictadura que se ejerce porque este gobierno tiene muchos años y solo se había registrado una protesta masiva en 1994 conocida como “el maleconazo”.

“Este movimiento del domingo tiene múltiples lecturas. La comunidad cubana en el interior ha sentido temor por el gobierno dictatorial. Las organizaciones cívicas y de oposición al gobierno no tienen la fuerza para organizar una protesta colectiva. Eso hace pensar que fueron factores como la degradación del sistema socio económico, los problemas económicos de un gobierno ineficiente, la falta de un libre mercado, la supresión de derechos individuales, la propiedad privada, en fin. Este problema surgió por la ineficacia del sistema socialista-comunista, y no creo que esté relacionado con el bloqueo económico, eso es falso argumento”.

“Tiene un profundo significado que la palabra de lucha sea libertad, que acabe la dictadura y el ya basta”, recalcó. “Es una lucha que llevamos de manera interna. Hablamos de 62 años que no se permite que haya elecciones democráticas. No se permite la diversidad de opinión y esto genera profundos sentimientos en el ser humano que no se puede expresar. Todas esas proclamas, consignas propias de un pueblo y gente reprimida, es un momento histórico, es inédito y solo lo había vivido en 1994. Este movimiento se parece al 'maleconazo'.

Apoyo de yucatecos

"Yo estuve en esa manifestación, en ese momento fue una manifestación de carácter interesante. Ahora tiene una magnitud en la historia de Cuba, es un momento histórico. Es el momento que todos los cubanos están esperando en el mundo y estamos a la par de los países latinoamericanos que quieren prosperidad y una mejor vida”. El entrevistado dice que el sistema comunista castrista es duro. Tiene una táctica de control humano muy efectivo por su estrecha relación con los países que formaron la extinta unión soviética.

“En la manifestación del domingo en el Monumento a la Patria se pudo ver la diferencia entre las policías de un país democrático y uno dictatorial”, recalcó. “Los policías que fueron nos cuidaban, estaban atentos a que la manifestación que se diera sin arbitrariedades, es loable su función, eso habla de una ciudad, de un gobierno donde hay pluralismo. México es un país que a pesar de todos los problemas va por buen camino”.

Los bocinazos de apoyo por parte de los automovilistas que circularon por el Monumento a la Patria demuestra una sensibilidad de los yucatecos y mexicanos al problema de Cuba y por ello no es casual la histórica relación entre la isla y la capital yucateca.- Joaquín Chan Caamal.