Un estudio otorga a la mascarilla el valor de la vacuna

Ratifican eficacia de la mascarilla ante la pandemia

Frente a la pandemia de Covid-19, el uso del cubrebocas es crucial, subraya el infectólogo Russel Amir Rodríguez Sánchez.

Hay estudios, recalca, que han demostrado la eficacia de la mascarilla.

El mejor ejemplo es el siguiente, con dos personas frente a frente: si una está contagiada y usa cubrebocas, la posibilidad de que contagie a la otra es muy baja, pero si además la segunda usa también mascarilla y careta, entonces la posibilidad de contagio es prácticamente nula.

El doctor Rodríguez Sánchez, quien desarrolló larga trayectoria en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ahora ejerce en la medicina privada, fue entrevistado con motivo de reciente estudio de investigadores de la Universidad de California publicado en la revista The New England Journal of Medicine.

En ese estudio, que realizó un equipo liderado por Monica Gandhi y George W Rutherford, se indica que el uso de cubrebocas puede ser una vía de inmunidad contra el Covid-19 llamada variolización.

Esto, subraya la publicación, se logra mediante el uso masivo del cubrebocas, que permite que las cargas virales que expulsa una persona contagiada al aire sean mucho menores.

Esta vía, se añade, ya fue utilizada contra la viruela y consiste básicamente en exponer a pacientes sanos a una forma debilitada del virus para que se contraiga la enfermedad con una carga viral controlada.

Como el cubrebocas puede filtrar algunas de las gotas que contienen el virus, su uso podría reducir la inoculación viral que inhala una persona expuesta.

Tiempo de preparación

Es decir, señala la investigación, al dejar pasar muy poca carga viral el cuerpo tiene tiempo de prepararse y crear las defensas para que la enfermedad no sea grave o sea asintomática.

Según los estudios, en los lugares donde se usa de manera masiva el cubrebocas se tiene un índice del 80% de casos asintomáticos, en comparación con el 40% de casos en lugares donde no se usa esa protección.

“Esto significa que el amplio uso de cubrebocas con una adherencia aceptable, por parte de la población, podría contribuir a incrementar la proporción de infecciones asintomáticas del coronavirus SARS-Cov2”, agrega el texto difundido.

Se aclara que esta teoría no apunta a evitar contagios de Covid-19 sino a propiciarlos de manera controlada y con consecuencias mucho menos graves que en una infección de carga viral alta y que los contagios de condiciones asintomáticas sean más comunes, generando inmunidad a falta de una vacuna eficiente.

El doctor Rodríguez, quien es también presidente de la asociación civil “Sinergia con Sentido”, coincide con la elevada importancia del uso de cubrebocas como un medio para reducir los contagios de Covid-19, porque reduce considerablemente la carga viral que se expulsa.

El infectólogo añade que está plenamente demostrado que la magnitud del inóculo es decisiva.

“¿Por qué se están enfermando médicos y enfermeros en los hospitales? Porque allí el paciente no tiene mascarilla. ¿Cómo se la pones a alguien que está en condición grave?”, pregunta.

Reitera que es indispensable usar el cubrebocas, no solo en la calle sino también en la casa.

“Lo que hemos observado es que la gente joven regresó a trabajar y comienza a exponerse más, pero no se cuida en forma adecuada”, enfatiza. “Anda en autobús, se pone el cubrebocas, se lo quita por momentos, se contagia y al llegar a su casa de plano lo hace a un lado. Y así puede contagiar a su esposa, a su mamá y a otros familiares”.

Como ejemplo cita un caso de Ticul, del que tuvo conocimiento: un ticuleño era trabajador en Cancún y no se cuidaba en esa ciudad turística; así regresaba a su ciudad de origen y convivía con su familia, a la que terminó contagiando y, lo peor, con saldo fatal.

“Es indispensable la mascarilla”, insiste. “La gente debe pensar que si ya se arriesgó a salir a la calle, al menos que al llegar a su casa se cambie de cubrebocas para que lo siga utilizando allí. Claro, se la debe quitar solo para lo necesario, como a la hora de comer”.

También deplora que mucha gente todavía no tome conciencia del problema. En una visita que él hizo a Kanasín, para ver a un paciente no de Covid, palpó “un foco de infección terrible”: el mercado estaba abierto y “todo mundo andando sin cubrebocas”. En la tortillería había cola y se veía a las personas conversando sin preocupación.

“Todo eso favorece la propagación del virus”, dice.

El doctor Rodríguez precisa que el cubrebocas es parte fundamental pero no toda la solución. Se complementa con el lavado de manos y la sana distancia.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Cubrebocas Eficacia

El infectólogo Russel Rodríguez Sánchez insiste en que el cubrebocas es crucial.

Baja carga viral

El presidente de Sinergia con Sentido dice que la gente menor de 60 años puede salir a trabajar y si usa la mascarilla todo el tiempo estará más protegida. En caso de que resultara contagiado esto sería con baja carga viral. Significa que se infectará de manera leve y no tendrá complicaciones.

Un error común

“Lo que no podemos decir es que lleguen a su casa y se quiten el cubrebocas”, advierte. “Esto es un error. Deben ponerse otro, para no arriesgar a su familia”.

El caso de España

Cita que un estudio en España arrojó que los contagios nuevos se presentan en casa, por quienes se quitan la mascarilla al regresar.