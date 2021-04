Diputada denuncia el “cinismo” de algunos alcaldes

En la sesión plenaria del Congreso de ayer, Milagros Romero Bastarrachea, diputada sin partido, denunció que alcaldes municipales con cuentas pendientes busquen reelegirse.

“En las elecciones de este año 43 alcaldes quieren reelegirse, buscan repetir como presidentes municipales de sus municipios, pero todos estos tienen observaciones en sus cuentas públicas por su administración, ninguna han solventado, y son por afectaciones al erario municipal”, afirmó la diputada en la tribuna del Congreso.

“Son unos cara dura, desvergonzados rayan en el cinismo, todavía no arreglan los problemas que tienen de sus cuentas, y quieren que los apoyen para que sigan tres años más, y destacan sobre todo el de Kanasín y la alcaldesa de Tinum, con graves señalamientos por desvíos de millonarios recursos”, añadió la diputada.

Los diputados aprobaron emitir la convocatoria para el registro de candidatos al cargo de consejero consultivo del Instituto de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de los Datos Personales.

Al llegar al punto de la aprobación de los 76 informes individuales de la auditoria de la cuenta pública correspondiente a 2019, así como las de 33 municipios, y otros organismos públicos descentralizados, además del informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de las cuentas de 2019, Milagros Romero pidió hacer uso de la tribuna.

Como vocal de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, transparencia y anticorrupción, la diputada expresó: “Hago uso de esta tribuna, para pedirles a los ciudadanos que se fijen de quien les pide el voto en la calle, en su colonia, que vean bien quienes hoy les saludan amablemente y están atentos a sus preocupaciones”.

“Lo anterior —continuó la diputada—, es porque no puede ser posible que los que hoy son alcaldes y quieren reelegirse, a sabiendas que tuvieron muchas observaciones en sus cuentas públicas, y no las solventaron, tampoco justificaron en qué se gastaron el dinero público, tengan calidad ética y moral para ir por tu colonia o calle a pedir el voto”.

De acuerdo con estos informes de la Auditoria Superior, la diputada señaló que, 43 alcaldes buscan su reelección y tienen problemas con sus cuentas públicas, y estos son de: Akil, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cacalchén, Cansahcab, Cantamayec, Conkal, Cuzamá, Dzan, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzoncauich, Halacho, Ixil, Kanasín, Mama, Mérida, Motul, Progreso, Santa Elena, Seyé, Samahil, Sudzal, Suma, Tekal de Venegas, Tekax, Tekom, Telchac Puerto, Telchac Pueblo, Tepakán, Tetiz, Teya, Ticul, Tinum, Tixkokob, Tunkas, Tizimín, Uayma, Ucu y Yaxcucul.

“Los alcaldes de todos estos municipios están dejando pendientes sin justificar en sus cuentas públicas, algunos no graves, otros si muy graves, como el caso de Kanasín acusado de violencia política en razón de género, quien tiene además denuncias en la Fiscalía Anticorrupción, por presuntos desvíos de recursos públicos, y una queja en la Comisión de Derechos Humanos, en el Inaip y en la misma Auditoria Superior”, dijo la diputada.

Milagros Romero señaló que en esta tercera entrega de informes de la auditoria, se encontraron 32 observaciones al alcalde de Kanasín, sin solventar. “Como es posible que se haya gastado $894,000.00 en los meses de febrero y noviembre de 2019 en apoyo social, sin proporcionar las solicitudes de estos apoyos, ni constancia de su entrega”, indicó.

Otra de las observaciones a Kanasín, según dijo la legisladora, es una partida de 10 millones 152,200 pesos destinados a infraestructura y obras establecidas, pero no se hizo nada con ese dinero, y tampoco hay evidencia de que se hubiese reintegrado esos recursos.

“¿Cómo es posible que esta persona teniendo tantas acusaciones, denuncias, quejas y que sus cuentas públicas no estén claras, se atreva a querer reelegirse?, eso es no tener calidad moral”, manifestó la legisladora.

La diputada citó que otra figura pública “muy conocida” por los medios debido a sus diversas denuncias, es Natalia Mis, alcaldesa de Tinum, quien quiere gobernar por tercera vez su pueblo sin importarle los escándalos y denuncias en su contra. Se presentó un oficio para que Natalia Mis acuda al Congreso por sus irregularidades en el Congreso, pero no ha procedido. Como ejemplo de las irregularidades de esta alcaldesa, Milagros Romero mencionó que en la auditoria se detectó un pago por $783,000.00 en diciembre de 2019, por apoyo de gastos médicos, los cuales nunca fueron acreditados. También se encontró el gasto de $958,900.00 en octubre de ese mismo año en obras públicas, que tampoco han sido acreditadas. En otros municipios como en Akil —prosiguió la diputada—, se detectaron pagos duplicados en servicios de limpieza y servicios funerarios, así como en Tekom, por gastos de combustible, mientras en otros municipios como Cuzamá, Dzidzantún, Dzoncauich, Telchac Puerto y Pueblo, y de nuevo Kanasín que no presentaron evidencias de obras públicas reportadas, pero sin demostrar que se hicieron y tampoco se reintegraron esos recursos. “Es una vergüenza hablar de esto pero es la realidad, así nuestro México donde los verdaderos ladrones ocupan cargos públicos ¿De qué sirve que existan reformas a las leyes, si no se acatan? ¿De qué sirve que nos sentemos a cambiar una ley para mejorarla, si al momento de su aplicación no se implementa y resulta ley muerta?”, preguntó. También preguntó a los partidos desde la tribuna, ¿Con que cara están postulando a estas personas, que hasta el día de hoy tienen cuentas pendientes por aclarar?, “Tengamos un poco de moral cuando vayamos a pedir el voto a las yucatecas y yucatecos, le pido a la ciudadanía yucateca que se informe bien, escuchen, lean, averigüen quien es esa persona que hoy les pone una buena cara y les pide su voto”.—DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Cambio en los informes

En la sesión plenaria del Congreso, se aprobó la reforma para cambiar el formato del informe anual de los alcaldes, evitando que dichos eventos se den en actos multitudinarios.

Ley por los niños

También se aprobó el expedir la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes del Estado, y cambios en la armonización de las leyes sobre los menores.