“Venganzas” en alcaldías

Cuestiona la Asey deficiencias en la entrega-recepción

Del último informe de las cuentas públicas que la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (Asey) presentó al Congreso, la gran mayoría de las más de 300 observaciones no solventadas en los municipios es porque aún prevalecen los malos procesos de entrega-recepción en el cambio de alcaldes, dijo Mario Can Marín, titular de la citada institución.

El funcionario añadió que precisamente para evitar que eso se repita el próximo año, cuando habrá cambio de presidentes municipales, desde ahora trabajan con los actuales alcaldes para hacerles ver este problema.

“Lamentablemente esto casi siempre es difícil de evitar, sobre todo en el interior del estado, porque por lo general en estos cambios prevalece que no se llevan el que sale y el que entra, están enfrentados y ya sea que el que se va se lleva todo, o el que llega, bloquea al que se fue para terminar un proceso de entrega correcto, incluyendo las cuentas del que termina”, comentó.

Según señaló, un claro ejemplo de esta situación es que en estos días varios exalcaldes que terminaron su labor en 2018 están acudiendo a la Asey a solventar directamente sus observaciones, pues a muchos en la actual administración municipal los bloquearon, o simplemente los actuales prefirieron no responder y menos atender las del concejal que se fue.

Can Marín precisó que en un comunicado del Sistema Anticorrupción usaron información de este último informe, donde efectivamente se hicieron más de 500 observaciones y alrededor de 300 no se solventaron.

Por ello, hacen un llamado a la población de lo que ahora puede que esté sucediendo, sobre todo con los recursos extraordinarios que se aplican por la situación de emergencia que se vive en la entidad, y denunciar las irregularidades que detecten.

A su decir, la mayoría de las observaciones, como ya se dijo, en este caso fueron por los procesos de entrega-recepción incorrectos, o porque a los que terminaron no se les facilitó para responder, no fue por graves irregularidades, aunque sí las debe haber; menos por anomalías en el ejercicio de recursos extraordinarios, ya que éstos no se dieron en el período que se auditó e informó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

“Aunque definitivamente no está de más hacer siempre un llamado a la ciudadanía a participar en la vigilancia del buen ejercicio de los recursos públicos y denunciar todo lo que sea irregular, sería lo ideal que esto siempre se haga”, declaró.

De un vistazo

Entrega-recepción

En opinión del titular de la Asey, este proceso puede resolverse si hay voluntad de los alcaldes salientes y los entrantes. Sobre sus procesos de entrega-recepción, dijo, la mayoría son deficientes, hay quienes hasta tratan de aprovecharlo como venganza, ojalá fueran más conscientes, objetivos y más responsables, es algo en lo que la Asey insistirá y apoyará siempre capacitación y la asesoría que necesiten.