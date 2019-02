Culpa Copra a los productores del lío con la Sagarpa 

Ninguna colusión

El director de Corporación Mexicana para Proyectos en Agronegocios (Copra), S. A de C. V., José Lugo Chavira, dice que su empresa nunca se coludió con funcionarios de la delegación de la Sagarpa para obtener contratos de modernización de sistemas de riego, como denunciaron algunos productores del interior del estado.

Es totalmente falso que esos productores, beneficiarios del Programa de Fomento a la Agricultura en el componente de Tecnificación de Riego, me hubieran endosado los cheques que esa dependencia emitió a su nombre para la realización de esas obras, engañados, como ellos dicen, afirma Lugo Chavira, en la tercera y última parte de la entrevista que concedió al Diario sobre este tema.

“Ellos firmaron en la Sagarpa un contrato privado con mi empresa, por su voluntad. Los productores tenían la opción de contratar a cualquier otra compañía, pero escogieron a Copra. Nadie les puso una pistola para que lo hicieran. El convenio es muy claro: es un contrato entre particulares”.

Como hemos informado, pequeños ganaderos de Tizimín y Sucilá denunciaron que empleados de Copra los convencieron de solicitar apoyos económicos a esa dependencia para obras de riego, con quien firmaron convenios cuyo contenido nunca pudieron leer. Estos convenios, dijeron, los obligaban, entre otras cosas, a realizar una aportación similar a la de la Sagarpa y a ceder los derechos para hacer las obras de riego a la empresa de Lugo Chavira.

“A mí no me corresponde decir que esos productores fueron engañados”, indica el empresario. “A mí me dieron una cesión de derechos y yo cumplí con hacer las obras. Si los engañaron, en todo caso lo hizo la Sagarpa, no Copra, porque yo tengo un contrato privado con ellos.

“Ahora, si insisten en creer que yo los engañé, ¿por qué no han demandado mercantilmente a la empresa?”.

Uno de los denunciantes, Emiliano Chan Aguilar, de 88 años, de Tizimín, dijo que usted no solo no terminó la obra en su rancho, sino que además personal de su empresa se robó parte del material. ¿Qué responde a eso?, pregunta el Diario.

“Es falso”, contesta Lugo Chavira. “Por el contrario, el señor Chan me debe dinero y aquí hay una confusión: ese productor, como los otros, recibió del gobierno una cantidad de dinero como subsidio para obras de riego, pero ellos debían dar una cantidad similar. Como no cumplieron, y en esto alegan que nadie les advirtió que lo deberían hacer, etcétera, yo solo hice las obras por la cantidad que aportó la Sagarpa. Por tanto, si los productores no dan su parte yo no puedo avanzar. Si la dan, yo termino la obra de mil amores, no tengo ningún problema, pero yo no soy centro de beneficencia. Yo soy un empresario, estoy para hacer dinero, es la naturaleza del negocio”.— HERNÁN CASARES CÁMARA

