Un paraíso en su hogar

Cultivan desde hace 30 años un jardín botánico

“Si algún día podemos regresar a México será a Yucatán”, se dijeron hace 32 años John Ehrenberg Enríquez y su esposa, Perla Coll Pastorini, y lo cumplieron. Ahora, desde hace cinco años, el matrimonio vive en El Paraíso de Cholul.

Y en verdad es el paraíso, y una placa a la entrada de la casa lo avala. Además, el interior se asemeja al haber conformado ahí un jardín botánico con numerosas especies nativas de la región.

Con orgullo, John muestra al Diario su ecológica creación, mientras platica que él es mexicano, su padre era inmigrante alemán, vino a México, se casó y se quedó a vivir en este país. Su esposa Perla es argentina y psicóloga de profesión.

John, ahora de 68 años de edad, es médico y trabajó como director del Programa de Enfermedades Transmisibles de la Organización Mundial de la Salud (OMS), primero para la región de las Américas y luego para Asia.

“Venimos a vivir a Yucatán por primera vez hace 32 años porque nos enamoramos del Estado. Estábamos en Chiapas, donde yo hacía mi servicio médico, y en una vuelta por Yucatán dijimos que si algún día podíamos regresar a México sería a Yucatán”, recuerda John.

Años después, él y su esposa compraron un terreno en Cholul y estuvieron por siete años trabajando para la Universidad Autónoma de Yucatán. Tras eso se fueron al extranjero, donde John laboró en la OMS hasta que se jubiló y regresaron hace cinco años al Estado.

Recordó que cuando llegaron a Yucatán no había muchos lugares para vivir, y una amiga que trabajaba en el Ayuntamiento les recomendó buscar en el Norte, en especial en Cholul.

“Apenas vimos que estaba en venta un terreno lo fuimos a ver y ese mismo día lo compramos. Vivíamos en la García Ginerés y en Mérida no había muchos terrenos a la venta en ese entonces”, dijo el entrevistado.

Una vez ahí construyeron la casa y empezaron hace 30 años a plantar lo que es hoy el jardín botánico.

John recordó que en ese entonces Cholul era un pueblo retirado de Mérida. Apenas empezaba la construcción de Plaza Fiesta, no había nada después, solo el Centro Deportivo Bancario, que estaba fuera de la ciudad.

“Cholul abarcaba solo dos cuadras después de la plaza principal. Era una comisaría muy tranquila, bonita y limpia. Cuando vivimos aquí la primera vez queríamos a hacer algo con la comunidad y empezamos a trabajar con las arecas, las palmeras ornamentales y empezamos a hacer semilleros y a ganar tierra con la composta”, recordó John.

Expresó que el suelo era pura piedra y empezaron con la siembra de heliconias. Acudía gente de la comunidad y se les daba el taller de cómo hacer composta. Llevaban las semillas de las palmas y se les daban las rizomas de la heliconias”, dijo Ehremberg.

Recordó que fue ahí cuando se percataron que había una gran riqueza de frutales que ellos no conocían, y como les gustaba “pueblear” se dieron cuenta de que por Oxkutzcab y Muna había viveros y trajeron muchas de esas frutas y las empezaron a sembrar.

Así surgió su huerto de frutales mayas. “Sembramos canisté, uspib, choch, cocoyoles, tauch, caimito, casi todo de semillas… íbamos a los pueblos, germinábamos la semilla y sobre ese proyecto hace 28 años se hizo un programa en la televisión alemana que se llamaba De Semilla a Semilla, y que documentaba el proceso desde que se sembraba la semilla hasta que se cosechaba la fruta”, dijo.

John añadió que a los cinco años de sembrar cosecharon las primeras frutas y vino la televisión alemana. Ahí les quedó el patio como “el solar de los frutales autóctonos” y el patio de enfrente, para las ornamentales, para enseñar a la gente a fomentar sus viveros y que las mujeres no tuvieran que irse a trabajar a Mérida, sino que se juntaran y empezaran a vender estas plantas.

“Así se empezó a fomentar el primer arboretum de frutales mayas hace 30 años”.

Cuando volvieron ya a quedarse hace cinco años, los árboles ya estaban grandes y dando frutas. “Fue entonces que nos dimos cuenta que la gente de Cholul ya no tenía árboles en sus patios, porque ahí se construyeron las casas de los hijos y se tumbaron los árboles”, comentó John.

También se dieron cuenta que en Oxkutzcab los viveros ya no tenían de estos árboles, y en el mercado las mestizas ya no vendían estas frutas.

“Llegamos a la conclusión de que realmente estos frutales están en peligro de perderse”, dijo el médico.

“Les preguntas hoy a los muchachos del Cobay: ¿conocen el tauch?, te dicen no. ¿El caimito?, sí, pero no me gusta. La huaya tampoco les gusta”.

“La otra vez le estaba sacando las hojas amarillas al capulín y una señora me dice ¿por qué le arranca las hojas al orégano?

“Le dije que no era orégano, sino que era un árbol pequeño, a diferencia del orégano, que es un arbusto, y le dije que le sacaba las hojas amarillas para que se viera verde y bonito”, platica Perla, su esposa.

¿Y qué es entonces el capulín? preguntó la vecina. “Le dije que el capulín era una fruta deliciosa que crecía aquí por todos lados, y como me dijo que no la conocía, la invité a probarla. ¿No me va a matar eso?, me preguntó con una sonrisa. No te preocupes, es una fruta sabrosa”, le contesté.— LUIS IVÁN ALPUCHE ESCALANTE

Jardín botánico

John y Perla convirtieron el patio de su casa en un jardín con decenas de especies.

30 especies frutales

El paraíso de John y Perla tiene unas 30 especies de frutales entre 10 o 12 especies de heliconias y 24 especies de palmeras, desde la palma real hasta la palma enana.

Begonias, orquídeas…

Hay macales, begonias, orquídeas, autóctonas y exóticas, florales, árboles de flores como el maculís y el chum, árbol de monte que da unas flores amarillas preciosas.

Comparten con animales

“Los frutos los regalamos, pero también son para los animales; hay ardillas, pájaros toh, zarigüeyas, iguanas… en época de sequía esto es un oasis porque tenemos estanques y todos los días están llenos de abejas”, narra John.