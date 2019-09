Cumplimos todo el proceso de evaluaciones de idóneo y los requisitos, no es justo que ahora no nos den la clave de asesor técnico pedagógico (ATP), señaló Aurelio Sánchez, quien junto con sus otros compañeros harán una protesta durante el curso al que asisten en el Salón El Español, ubicado en la calle 35 con 8 de la colonia San Nicolás Norte, por el rumbo de la Macroplaza.

Son 72 profesores y profesoras de Yucatán que resultaron afectados por la reforma a la Ley General de Educación, que cambió las reglas de la educación básica con la desaparición de la reforma educativa que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando ellos estaban a punto de lograr la clave presupuestal de ATP.

Dijo que una ATP de Oaxaca logró plantear el problema en forma personal al presidente y los maestros yucatecos también le recordarán al jefe de la nación que no se ha solucionado este problema. “Sabemos que la ley no puede ser retroactiva, por lo tanto si no hay una solución laboral nos ampararemos”, anticipó el asesor técnico inconforme.

Preparan mantas y carteles para exponer mañana al presidente que intervenga para solucionar este problema creado por su administración por la nulidad de la reforma educativa. — Joaquín Chan Caamal