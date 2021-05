Dan apoyo desde Mérida

Colombianos en protesta contra abusos policíacos

Ciudadanos colombianos que residen en Mérida rechazaron las reformas presidenciales, que afectan a los más desfavorecidos, y la violencia de las fuerzas de seguridad contra la sociedad civil que protesta en ese país por estos cambios políticos.

Reunidos en el Monumento a la Patria de la avenida Paseo de Montejo, enarbolaron la bandera de su nación natal y con veladoras en recuerdo de los fallecidos durante la represión policíaca, los residentes en esta ciudad manifestaron su indignación por las iniciativas del presidente Iván Duque.

También se sumaron a la distancia en la lucha contra la desigualdad, la pobreza, la reforma al esquema de salud y el mal manejo de la pandemia de Covid-19.

Fue una manifestación pacífica que empezó a las seis de la tarde en el Monumento a la Patria, una obra magna escultórica que realizó en Mérida el artista colombiano Rómulo Rozo, y terminó una hora después.

Las movilizaciones en Colombia se iniciaron el 28 de abril pasado contra el proyecto de reforma tributaria impulsada por el presidente Duque y se extendieron por todo el país, pero las protestas fueron masivas en Bogotá y Cali, lo que generó violentos enfrentamientos entre la sociedad civil y las fuerzas policíacas que han dejado, hasta el martes último, 18 civiles y un policía muerto.

El presidente suspendió la iniciativa, pero no apagó la inconformidad de los colombianos la cual ha llamado la atención de la comunidad internacional.

“La protesta ya no es por la reforma tributaria porque la suspendieron, ahora es por las reformas a la salud”, señaló la psicóloga colombiana Andrea Lozada Ríos, quien vive en Mérida desde hace ocho años y ya tiene la nacionalidad mexicana.

“El gobierno quiere que las personas paguen unas pólizas de seguro médico para recibir atención, que prevengas las enfermedades degenerativas y si no cumples, no te darán atención ni medicamentos”.

Aquellos que tienen dinero, dijo, podrán cumplir con el pago de pólizas completas con lo cual aseguran su atención médica, pero la gente pobre quedará desamparada del sistema de salud. Eso es un acto de desigualdad y una reforma que afectará a todo el país.

Causas

“Las manifestaciones en Colombia son por tres causas: el nivel creciente de desigualdad y de la pobreza, la reforma al sistema de salud y el mal manejo de la pandemia, que ha generado un 16% de desempleo y deteriorado la economía, hay muchos más pobres ahora”, señaló Andrea Lozada.

El sistema de salud actual en ese país sudamericano garantiza la atención y servicios médicos para todos, sin importar el tipo de enfermedad que presente el ciudadano, pero con la reforma que propone el presidente Duque será pagado.

Si el ciudadano no acude con regularidad a los controles preventivos cuando presente una enfermedad grave, simplemente no tendrá el servicio por incumplimiento del programa preventivo, por lo que si quiere una atención lo tendrá que pagar en forma particular.

La entrevistada dijo que los colombianos residentes se enteran de lo que ocurre en su país en estos momentos por las redes sociales y por información directa que mandan sus familiares desde las ciudades donde viven. Ven un exceso de violencia policíaca y una gran inconformidad por las reformas presidenciales.

“Hay muchos atropellos del gobierno y hay un descontento general de la comunidad”, reiteró. “Vamos a apoyar desde el exterior. Aquí en Mérida convocó la Asociación Color (organización que agrupa a los colombianos), pero sabemos que en Cancún también habrá una manifestación pacífica para solidarizarnos con la gente que lucha contra el gobierno”.

“Ojalá que esta manifestación de los que estamos en el exterior se replique por todo el mundo. Hay mucha preocupación porque la policía usa armas, ya hay afectaciones porque están sellando comunidades y (las personas) no pueden salir a trabajar”, comentó.— Joaquín Chan Caamal

Violencia La situación de Colombia

La psicóloga colombiana Andrea Lozada Ríos expresó apoyo a las protestas civiles.

Solución

“La salud emocional de la gente sigue en deterioro, no solo por los efectos de la pandemia, sino por estas reformas, la crisis económica, el gobierno debe dar ya una solución a todos estos problemas”, expuso.

Hartazgo

Las manifestaciones no son promovidas ni convocadas por los partidos políticos, dijo. Es la propia gente inconforme que ya se cansó de las injusticias, las iniciativas presidenciales, tanta desigualdad, pobreza y la crisis de la pandemia.

Contra vandalismo

Lo que precisó la psicóloga Andrea Lozada es que no están de acuerdo con los actos vandálicos que surgen en las manifestaciones, porque la lucha es pacífica, solo alzar la voz contra lo que afecta a la sociedad colombiana.