Dan aval al Tren Maya

Mensaje para los que perdieron la elección en 2018

Consideran que generará oportunidades extraordinarias para la inversión.

Uno de los proyectos estrella de la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya, sigue causando polémica y diversas posturas.

En esta ciudad, Víctor Manuel Requejo Hernández, presidente del Consejo de Administración del Banco Mexicano Inmobiliario, asegura que el proyecto ferroviario generará oportunidades extraordinarias para los inversionistas de la región.

Considerado uno de los mayores conocedores del negocio de bienes raíces en el país, Requejo Hernández asegura que una de las ventajas del Tren Maya es que se podrán enviar productos a Cancún de forma más barata y será más económico trasladar a los turistas.

Además, dice que en cada estación se podrán vender artículos de la región. “El tren, estoy seguro, beneficiará a la economía y creará muchas fuentes de trabajo”, sostiene.

Al indicarle que muchos empresarios creen que el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas son ocurrencias, el experto contesta que “esos señores perdieron la elección de 2018. Su gallo no era López Obrador, ni su partido Morena, sino el PAN o el PRI, que perdieron y esto no les acaba de entrar en la cabeza. No entienden que ahora son otros los que mandan en el país y que tienen sus propios programas”.