Dan el banderazo de inicio a la campaña de descacharrización 2019

YUCATÁN.— En lo que va del año se han registrado 62 casos de dengue no graves, son más que en 2018 cuando apenas llegaron a 20, pero aun así estamos bajos, sobre todo en comparación con otros Estados, pero no hay que bajar la guardia, las medidas prevención seguirán, dijo Ildelfonso Machado Domínguez, al iniciar la segunda campaña de descacharrización en este 2019.

María Fritz Sierra, secretaria general de gobierno, reiteró al poner en marcha esta campaña, que es importante la participación ciudadana para lograr buenos resultados, en acciones como estas ponen de manifiesto la responsabilidad de todos.

El banderazo de salida de los camiones y volquetes, de esta segunda campaña en la que participan 1,600 trabajadores del Estado, se dio en el estacionamiento del parque deportivo KukulKán, donde este sábado operaron en el sur de la ciudad, y domingo estarán en la parte norte.

Entrevistado poco antes de iniciar la ceremonia, Machado Domínguez declaró que, “vamos bien, el dengue ha aumentado en relación con el año pasado cuando se presentaron unos 20, pero en relación con las otras entidades estamos bajos, y en comparación con los últimos años, ocupamos actualmente el lugar 17 de la lista de Estados con estos males”.

El funcionario informó que en casos de dengue sólo se han registrado 62 y son de los no graves, no hay ningún enfermo de Zika y tampoco de Chikunguya, sin muertes por estos males, hasta el momento

“Pero no por estos buenos resultados debemos conformarnos, al contrario no se debe bajar la guardia, todo el año estamos abatizando, fumigando, dando pláticas de promoción a la salud, cuidado a la salud, cuidando lugares libres de criaderos de mosquitos, no hemos parado, en estos momentos se intensifica con esta actividad de la descacharrización, seguiremos con las acciones preventivas”, puntualizó.

El entrevistado dio a conocer que ya visitaron 437 mil viviendas, se han nebulizado 63 mil hectáreas y las acciones han llegado a 137 localidades de la entidad recolectando alrededor de dos mil toneladas de cacharros.

Al igual que lo expresado por la secretaria general de gobierno en su discurso, el director insistió en lo importante que es trabajar con la comunidad y las autoridades, y pidió la colaboración de la ciudadanía, sobre todo evitando sacar colchones y basura, solo cacharros para facilitar el trabajo en esta campaña.

Como parte de esta segunda campaña del año, en la que esperan reunir más de 300 toneladas de cacharros, el próximo sábado cubrirán las comisarías del sur de la ciudad y al día siguiente en las del norte.- DAVID DOMÍNGUEZ MASSA.

*Fotografías de José Valerio Caamal Balam