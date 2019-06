Daños a los corales

Nuevo, agresivo mal afecta ya al Caribe mexicano

Unos 20 de los 45 corales del Caribe mexicano ya están dañados a causa del Síndrome Blanco, enfermedad agresiva que en meses mata por completo a ejemplares de esta especie al consumirlas poco a poco, dijo el doctor Adán Caballero Vázquez, director de la Unidad de Ciencias del Agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).

Según explicó, este mal es diferente al blanqueamiento del coral que se detectó hace unos años y que ocasionaba que los ejemplares perdieran su color, pero se mantenían vivos.

“Ahora el coral se muere, este síndrome es más agresivo. En meses mata por completo a los corales, a los grandes los va a consumiendo poco a poco”, dijo el investigador.

También indicó que no se ha caracterizado bien el problema y se desconoce qué agente es: pudiera ser un organismo vivo, un virus, el patógeno, pero pueden ser múltiples factores. Las causas definitivas son desconocidas hasta ahora, añadió. En la Península el problema se detectó en 2014 y el año pasado fue problemático en muchos corales del Caribe mexicano.

Es un problema que afecta los bordes del coral, que es la parte viva del mismo, precisó. Cuando lo afecta deja expuesto el esqueleto, consume el tejido vivo y deja al descubierto la estructura esquelética.

Caballero Vázquez apuntó que en Yucatán el coral más complejo es Alacranes, pero el problema es menor porque la cobertura de corales también lo es. Solo hay cabezas o manchones de coral, no hay barreras coralinas como en Quintana Roo.

Luego precisó que por esa misma razón el problema también sería grave, ya que acabaría con todo.

Sobre la dimensión de los daños en la Península, dijo entre un 30% o 40% de la población, pero sería peor.

Es un reto caracterizar el patógeno, todo está asociado con el deterioro de la calidad del agua, una vez identificado podría prepararse el combate, pero si no se caracteriza el problema y se identifica el patógeno estamos trabajando a ciegas”, refirió el investigador.

“De manera personal infiero que es un virus. A los virus hay que caracterizarlos”, apuntó.

El investigador explicó que un coral es un organismo, una comunidad biológica, un ecosistema biológico, colonias asociadas a muchos individuos simbióticos, que se distribuyen en todas las aguas tropicales y subtropicales.

“Es un organismo vivo, animales marinos que viven en simbiosis con una alga, que es una planta. Es una combinación de ambos que produce un esqueleto de cabornato de calcio, y es lo que vemos como la roca característica del coral y los arrecifes.

Otros sistemas

El funcionario informó que en el gran sistema arrecifal mesoamericano y en la gran barrera australiana también hay este problema asociado a la calidad del agua. Ahí tiene otras características, pero igual está matando el coral.

Calidad del agua deteriorada por muchos factores, abundó, “ya vemos que ahorita hay problema de sargazo, mala calidad propiciada por la descomposición del sargazo que está manchando de marrón las aguas”.

Esta mala calidad del agua, expresó, está asociada a la llegada masiva del sargazo, mismo que se nutre por polvos del Sahara que aterrizan en zonas donde se origina este sargazo, en el mar de los sargazos frente a Brasil, en la desembocadura del amazonas, el Orinoco. Todo eso genera condiciones para que esa alga se reproduzca.

“Corrientes oceánicas mueven el sargazo y todo esto aunado al calentamiento global, que propicia aumento de temperatura de agua que ayuda la reproducción del sargazo”, detalló.

El investigador precisó que el síndrome blanco está asociado a la actividad humana, actividades que se realizan todos los días, sobre todo en el centro y norte de Quintana Roo, más la llegada masiva de sargazo. “La recomendación es tener mucho cuidado de no tocar los corales afectados, establecer zonas de cuarentena, la idea es que las zonas afectadas no se visiten, no se toquen ni propician levantamiento de sedimentos que caen encima de los corales y esto provoca que se magnifique el problema”, dijo.— Luis Iván Alpuche Escalante

Detalló que los bloqueadores solares están teniendo efecto muy fuerte sobre los corales y la calidad del agua e indicó que la actividad económica y social está asociada a los corales, millones de dólares al año, y si no los cuidamos estamos perdiendo uno de los activos turísticos más importantes.

“Unos 20 de los 45 corales del Caribe mexicano ya están dañados. El problema es en los corales duros no en los blandos. En Yucatán hay de los dos y es más alta la biodiversidad en Alacranes, pero el problema fuerte está en la parte norte del caribe mexicano.

Por el momento dijo saber que se realizan algunas investigaciones en corales del Estado de Yucatán, pero no tiene los resultados.

Efectos

Agentes que dañan a los corales y especies más afectadas por la enfermedad.

Bloqueadores solares

Corales duros

