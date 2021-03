“Danza de cifras” en la vacunación

Las quejas por la estrategia llegan al Congreso local

Sin el ánimo de politizar el tema de las vacunas contra el Covid-19 en Yucatán, advierten que hay toda una “danza de cifras” a su alrededor que deben ser aclaradas, ya que eso podría estar causando las inconformidades y protestas del personal en el sector salud. También sugieren se cambie las políticas que se siguen para que se vacune hasta los camilleros, administrativos y afanadores de los hospitales, porque igual corren graves riesgos de contagio.

“La vacunación contra el Covid está sirviendo como un tema más para dividirnos, en un país tan dividido; en una sociedad tan dividida, en un mundo globalmente tan dividido”, así inició su intervención Manuel Díaz Suárez, diputado del PAN, al llevar a la tribuna del Congreso el tema de las vacunas en el estado.

El médico panista planteó que en las últimas semanas recibió muchos mensajes y llamadas de compañeras, amigas y colegas, de enfermeras, camilleros, recepcionistas, personal que trabaja en los laboratorios, en las cocinas de los hospitales, nutriólogos, personal de intendencia que trabaja en los centros de salud y en nosocomios, todos ellos preocupados porque no han recibido la protección a su salud, no han recibido la vacuna.

La preocupación, explicó el diputado, es porque de acuerdo con la política rectora nacional de vacunación contra el Covid, publicada el 11 de enero de 2021, la proyección que de manera oficial el gobierno federal planteó para acceder a esta protección ya se pasó.

“Por eso me solidarizo con todos los trabajadores de la salud, que quede claro, no solo del sector público, también del privado, porque lo dice la Ley General de Salud del Sistema Nacional de Salud, está compuesto por trabajadores de la salud, tanto del sector público como el privado y son ellos quienes tienen que ser vacunados de acuerdo con esta política, tanto en la primera como en la segunda etapa”.

En su exposición el legislador recordó que la primera etapa, según el gobierno federal, es de diciembre y en ella se pretendía vacunar a 1.100,000 trabajadores de la salud que están en contacto directo con el Covid, en la segunda que se inició en febrero y hasta marzo se tenía que vacunar al resto del personal de salud e iniciar la vacunación a los adultos mayores, y así continuar para que en junio del presente año ya estuvieran en el país vacunados más de 16 millones de mexicanos, entre trabajadores de la salud y adultos mayores.

“Pero estamos muy lejos de ir avanzando de acuerdo con lo proyectado por el gobierno federal, de ahí es entendible la preocupación de estos trabajadores de no haber recibido la vacuna en esta etapa, en muchos casos se ha dicho que llegaron, por ejemplo, al hospital Corea México y vacunaron solo a unos”, dijo.

“Desgraciadamente también hay una danza de cifras que es muy común en lo público, en lo político, porque de acuerdo con algunas informaciones públicas, el gobierno federal declaró que a Yucatán se han enviado 27,000 vacunas, hay otras publicaciones donde el gobierno estatal confirma esa cifra, pero recabando información encontramos que no, que ya son 68,000 y allí surge el primer punto del posicionamiento”, añadió.

El diputado puntualizó que “se necesita claridad ante un tema tan delicado”.

Al continuar con las cifras el galeno citó que, de acuerdo con los reportes de la Secretaría estatal de Salud, se habla de una baja, que hay un número menor de contagios, pero no saben si es porque se realizan menos pruebas o porque los que se están realizando pruebas en laboratorios particulares no llegan al registro a tiempo, y hay un desfase en esta información.

Al retomar el tema de las vacunas, el diputado comentó que deberían tener a fines de marzo, de acuerdo con la proyección del gobierno federal, 14.5 millones de vacunas aplicadas, pero según la última publicación oficial apenas se han aplicado 2.900,000.

“Palabras más palabras menos, los trabajadores de la salud se manifiestan casi a diario por medio de redes sociales, el pasado sábado 27 de febrero en el Monumento a la Bandera trabajadores del sector Salud se manifestaron porque no les han tocado vacunas; por ejemplo, los que están en los Centros de Salud de primer contacto, porque ellos no están en contacto directo con el Covid, pero se esperaba que todos al terminar marzo ya debían estar vacunados”, comentó.

Al insistir en estas quejas, el panista mencionó que incluso una recepcionista del Hospital Corea México dijo que está expuesta a tener contacto con los que llegan y pueden estar infectados, y no está entre las que deben vacunar.

“Si no garantizamos y protegemos a quienes nos van a cuidar, qué podemos esperar, más si estamos escuchando todos los días sus quejas”, agregó.

Ante este panorama Díaz Suárez invitó a sus compañeros diputados a ser muy empáticos, que en lo que resta a esta legislatura estén muy pendientes de este proceso de vacunación.

“No se trata de culpar a nadie, pero sí de hacer un llamado de atención a las autoridades federales, para que sean empáticas con los trabajadores de la salud, y ahora viene el compromiso con los adultos mayores; 16.2 millones de dosis tienen que aplicar en los siguientes tres meses, pero entiendo que se está batallando porque no hay disponibilidad”, dijo.

El legislador reiteró que “hay que tener claridad, no hay que ofrecer lo que no se puede, si no la expectativa en un tema tan delicado se eleva; a las autoridades estatales pido que estén muy insistentes con el gobierno federal y coordinándose de la mejor manera para que este proceso de vacunación se pueda llevar al cabo”.

De las dos vacunas suministradas en México se tienen que aplicar un refuerzo a los 21 o 28 días, si consideran que hay más de 50,000 personas involucradas de manera directa en áreas de la salud, tanto en áreas públicas como privadas, que ya tendrían que haberles aplicado sus dos dosis durante febrero, entonces tendrían que haber recibido en Yucatán al menos 100,000 para decir que los tienen cubiertos, pero hasta a la fecha no hay claridad en las cifras, puntualizó.

Miguel Candila Noh, diputado de Morena, al hacer uso de la tribuna refirió compartir la preocupación de su compañero del PAN, pero se debe tomar en cuenta que el gobierno federal hace todo su esfuerzo para cumplir con las vacunas

Éstas no se fabrican en el país, y ahí empiezan las complicaciones, no se debe politizar este tema, sino al contrario valorar el gran esfuerzo de la Federación para conseguir las vacunas, dijo.

Janice Escobedo Salazar, diputada de PRI, quien ha vivido la experiencia de tener familiares directos ingresados por esta enfermedad, pidió que se haga una reconsideración en las políticas de aplicación de las vacunas y se apliquen a todo el personal de los hospitales, no solo a médicos y enfermeras, que se hagan las gestiones necesarias para hacer estos cambios, porque en realidad todos los que trabajan en los hospitales corren ese grave riesgo.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

