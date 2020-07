Darían respaldo

Empresas locales contratarían a médicos privados

La situación complicada y difícil de Yucatán por el aumento de contagios del Covid-19 generó preocupación en la cúpula empresarial del Estado, de modo que se han realizado reuniones entre los presidentes de las cámaras, quienes empiezan a considerar opciones para apoyar al sector salud, como el contratar servicios médicos particulares para sus empleados y otras acciones que ayuden a evitar la ocupación de camas y que pondrían en rojo el semáforo epidemiológico.

Según trascendió, en esas reuniones se planteó que la situación se está complicando demasiado porque la gente se relajó en exceso, no lo tomó como debiera y el gobierno federal tampoco cumplió con disponer de más camas en sus hospitales.

Se añadió que las últimas medidas adoptadas por el gobierno del Estado ante el aumento de contagios y muertos por Covid-19 tienen el aval de los especialistas y asesores del sector privado, quienes acordaron que era necesario hacerlo o de lo contrario todo sería mucho más complicado y grave.

El comentario general en estas reuniones es en el sentido de que están conscientes de que la gente se extralimitó y de que la situación, si no se tomaban las medidas, será mucho peor: “Todos saben o tienen a un conocido o familiar que está contagiado, no hay quien no tenga a alguien a su alrededor a un contagiado”, dijeron las fuentes.

Entre las principales conclusiones de esas reuniones destaca que todo apunta a que es muy necesario tomar conciencia, aplicar medidas que obliguen a la gente a seguirse cuidando y el hecho innegable de que un nuevo cierre de actividades sería fatal para la economía.

Lo más impactante es la cantidad de muertos que ya empieza a registrarse, pues son cifras ya de pensarse, de reflexionar para todos y ojalá provoque una reacción que haga crear más conciencia en la población y se cuiden más, coincidieron los informantes.

También se comentó que no entienden cómo pueden existir personas irresponsables que ven esto como un juego, en alusión a un grupo de jóvenes que se hace llamar los “covidiotas” porque se dedican a promover y hacer todo lo contrario a las disposiciones sanitarias.

Propuestas

Las fuentes añadieron que algunas de las propuestas que se han puesto en la mesa para apoyar a las autoridades sanitarias, sobre todo para frenar la ocupación de camas hospitalarias, son buscar la forma de que las empresas puedan atender a sus colaboradores que resulten contagiados y canalizarlos con doctores privados.

También se habló de considerar la posibilidad de incluir en la empresa o buscar a un doctor particular al que canalizar a sus trabajadores, cuando éstos presenten los primeros síntomas, sobre todo porque ya no confían en los tratamientos y diagnósticos en el sector público: “La mayoría de las veces solo les recetan un paracetamol, los mandan a encerrarse a su casa y cuando ya están graves, a punto de morir, entonces sí los ingresan a los hospitales”.

“Se plantea mandar a sus empleados sospechosos con médicos particulares, apoyarlos con sus medicinas, se les aísle y ayudar a monitorear a la familia. Si la situación ya se complica, entonces mandarlos al hospital”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Lo fundamental, añadieron, es buscar opciones que ayuden a evitar la saturación de los servicios médicos, equipos y camas de los hospitales del gobierno, o entonces la situación será muy grave.

