De “doctor del amor” a símbolo de la corrupción en Yucatán

Tekax, municipio del sur de Yucatán con más de 42,000 habitantes, es escenario de otro caso de corrupción del que hasta ahora no se conocen consecuencias.

Durante el trienio 2012-2015 los tekaxeños vivieron uno de los episodios más polémicos de la historia del municipio con la alcaldesa Carmen Navarrete Navarro, mejor conocida como la Ivonne del Sur, pero lo ocurrido en el siguiente período (2015-2018) llegó a niveles de telenovela política cuyo final está por conocerse.

El principal protagonista es el exalcalde Josué Manancé Couoh Tzec, quien llegó al Ayuntamiento bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y gobernó en medio de escándalos que superaron los de su antecesora.

Médico de profesión, se ganó el sobrenombre de “doctor del amor” por sus conocidos amoríos y terminó por contraer matrimonio con quien fue su tesorera en la Comuna, en fastuosa ceremonia en una finca de su propiedad en Ticul.

Imagen de la boda del exalcalde de Tekax Josué Manancé Couoh Tzec con

quien fue su tesorera, Juana Gabriela Ávila Buenfil

En el banquillo de los acusados

Hoy se enfrenta a señalamientos de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) por inconsistencias e irregularidades en sus cuentas y a una denuncia que interpuso el actual alcalde, Diego Ávila Romero, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Se le atribuyen desvíos cercanos a los 200 millones de pesos. De esa suma, más de $80 millones ya están documentados y lo demás está pendiente de confirmación, porque continúan las revisiones.

“Allí están las denuncias. Queremos que las autoridades judiciales hagan las investigaciones necesarias y deslinden responsabilidades”, explica el alcalde Ávila Romero al hablar del proceso jurídico.

De la clandestinidad a magna boda

Ya fuera de la administración pública, Couoh Tzec regresó a la escena por la magna boda con Juana Gabriela Ávila Buenfil, quien fue tesorera municipal durante su gestión. Su relación fue un secreto a voces en el municipio, aunque ambos lo negaban.

La ceremonia se realizó en diciembre de 2019 en la finca “Don Alfonso”, propiedad del exalcalde, en la comisaría ticuleña de Pustunich.

En redes sociales circuló esta foto a fines de 2019. Fue el obsequio de

boda de Josué Manancé Couoh a Juana Gabriela Ávila

Además de la suntuosidad, una característica de la boda fue un regalo del exfuncionario a su flamante esposa: un automóvil Porsche, cuya imagen fue ampliamente compartida en redes sociales.

Auténtico desastre administrativo

Diego Ávila explica que a su llegada al Ayuntamiento de Tekax encontró un desastre en la administración, con numerosos faltantes y documentos incompletos.

“Hallamos una administración endeudada, con muchos problemas y carencias en mobiliario y equipo de trabajo”, explica el concejal.

“Tuvimos que arrancar en medio de la desorganización y falta de información”.

Entre las anomalías más significativas cita un parque vehicular totalmente inservible, una ambulancia equipada que no fue entregada y vehículos sin motor, aunque aparecieron facturas en las que se detallaba la compra de máquinas nuevas por más de cien mil pesos.

Encuentra con el siguiente link un documento de la Auditoría Superior con observaciones a la cuenta pública 2017 de Tekax: https://www.flipsnack.com/F989F988B7A/tekax-cinco.html

¿De quién eran los vehículos de lujo?

Se pagaron servicios a vehículos de lujo que no tiene el Ayuntamiento, como camionetas Ford Lobo y automóviles Mini Cooper.

En el rubro de pago de ayudas (dinero que se entrega a habitantes que lo requieren), en 2017 se presupuestaron $3 millones y se cerró el ejercicio con $18 millones –cinco veces más– sin justificación.

En sus observaciones a la cuenta pública de 2017, la ASEY hace notar que no hay comprobantes de ese gasto, que se ejerce con discrecionalidad.

Ambulancia donada y después vendida

Uno de los puntos más controvertidos del paso de Couoh Tzec por la Comuna de Tekax es el “donativo” de una ambulancia que después vendió la autoridad municipal. O al menos es lo que se indica en documentos.

De acuerdo con información pública, el 28 de octubre de 2017 el entonces diputado federal priista Pablo Gamboa Miner entregó al Ayuntamiento tekaxeño una ambulancia donada por Pemex. Incluso, así lo difundió el propio Josué Couoh en las redes sociales.

Equipada para cualquier emergencia

La unidad de auxilio, se indicó en esa ocasión, tenía desfibrilador automatizado, equipo esterilizado para atención de parto, camillas, monitor de signos vitales, reanimadores, tanques de oxígeno, medicamentos y soluciones para cardiología y endocrinología, entre otras cosas.

Ávila Romero señala que esa ambulancia no fue entregada al municipio y tampoco apareció.

“Se dijo que fue donada, pero hay una factura que emitió el mismo Ayuntamiento por el mismo vehículo”, agrega. “Como que no cuadran las cosas, no se sabe qué pasó”.

¿Facturada por el Ayuntamiento?

En efecto, entre la documentación que sí dejó el “doctor del amor” se encuentra una factura que expidió la Comuna por esa ambulancia a favor de la empresa PMA Advantage Consulting, S.A. de C.V.

La compañía, con domicilio fiscal en Guadalajara, Jalisco, pagó $875,500 que no ingresaron a las arcas del municipio.

Un dato que llama la atención es que en la misma factura se estipula, en la descripción del bien que motiva la operación, que es una ambulancia nueva producto de un “donativo”.

Cliente del ramo de servicios ambientales

Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, ubicó a PMA Advantage Consulting en el Registro Público de Comercio como una compañía “de servicios ambientales, de consultoría y de administración de residuos”. Su nombre original, que cambió en 2016, era Protección al Medio Ambiente Jalisco, S.A. de C.V.

En tres meses se deterioró

Hay mucho más. Diego Ávila relata el caso de una pipa de agua potable por la cual se facturaron al Ayuntamiento más de $46,000 por cambio de chasís y cisterna cuando solo quedaban unos meses a la administración saliente. En la recepción se encontró esa pipa inservible.

“Metían facturas por reparación, pero en realidad no reparaban los vehículos”, enfatiza el presidente municipal.

“También encontramos actas de Cabildo incompletas, duplicadas y con alteraciones. A unos días de que terminara la administración anterior se autorizaron 19 expendios de bebidas alcohólicas y se detallaron montos de depósitos que no aparecieron”.

Otra observación de la ASEY sobre gastos sin comprobar de la administración de Tekax 2015-2018

Larga lista de irregularidades

Otras anomalías son las siguientes:

-En el rubro de combustible no había bitácoras de consumo, aun cuando se erogaban grandes cantidades de dinero.

-En obra pública aparecieron expedientes incompletos, que, además, no reúnen los requisitos mínimos. En su mayoría no tienen las firmas de los funcionarios responsables.

-Aparecen documentos de arrendamiento de edificios, con pagos de más de $30,000 mensuales, lo mismo que contratos con empresas privadas cuyos servicios no se justificaban.

Equipos fantasmas

–Se compraron computadoras, desbrozadoras, cámaras de circuito cerrado, cámaras fotográficas, máquinas para soldar, motosierras y otros equipos que no se incluyeron en el inventario y, por consiguiente, no aparecieron.

–Algunos vehículos se entregaron sin batería. Otros no tenían el motor.

–En el renglón de servicios, la gran mayoría sin justificación ni aprobación del Cabildo, figuran directores municipales o sus familiares como beneficiarios de adquisiciones.

El expresidente municipal de Tekax en visitas a los damnificados de la

tormenta tropical "Cristóbal"

–Se pagaron grandes sumas por material de construcción, pero no hay evidencias del destino de esas compras. Algunas se hicieron con pago de flete a Pustunich, Ticul, donde el exalcalde posee una finca, como ya indicamos.



$18 millones por “ayudas sociales”

–Al concepto de “ayudas sociales” se destinaron cuantiosas cantidades, que solo en 2017 llegaron a más de 18 millones de pesos. La ASEY hizo notar que solo hay listas con nombres, no las firmas de los supuestos beneficiarios ni copias de documentos que los identificaran.

–Solo en las observaciones de la cuenta pública de 2017 la ASEY subraya irregularidades en general por un monto de más de $34 millones.

Por estos últimos conceptos, que no fueron solventados, la Auditoría Superior dio por iniciado hace unos días un “procedimiento de fincamiento de responsabilidades” contra Juana Gabriela Ávila y Nelson Felipe Canul López, quienes se desempeñaron como tesorera y secretario de la Comuna.

Ambos exfuncionarios fueron citados a comparecer ante la autoridad auditora el 3 de este mes, en una audiencia de pruebas y alegatos.

Con el siguiente enlace encuentra apuntes de la auditoría sobre las “ayudas sociales”, con nombres de “beneficiarios”: https://www.flipsnack.com/F989F988B7A/1-1-tekax-uno.html

Vivieron el “año de Hidalgo”

Después de un recuento de la situación que prevalece en las finanzas municipales por los desfalcos orquestados en la administración anterior, el alcalde Ávila Romero define así la actuación de su antecesor y sus colaboradores:

“Parece que actuaron con la idea de que ‘ya nos vamos y a barrer con todo’. Eso es claro”.

El primer regidor se presentó hace tres semanas a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción para revisar y aportar más pruebas en la carpeta iniciada con su denuncia.

Nada personal: que no haya impunidad

“Esto no es algo personal, pero las irregularidades en el manejo del patrimonio de los tekaxeños no deben quedar impunes”, subrayó el edil en esa ocasión. “Como alcalde tengo la encomienda de velar por los intereses de los tekaxeños”.

El alcalde de Tekax, Diego Ávila Romero, a las puertas de la Unidad

de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción

Hasta hoy no hay pronunciamientos de la autoridad investigadora sobre ese caso.



Couoh Tzec no fue visto mucho tiempo en Tekax después de dejar la administración municipal. Luego del paso de la tormenta tropical “Cristóbal” ha tenido algunas apariciones públicas, incluso entregando ayuda a damnificados de las inundaciones.