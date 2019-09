“De nada servirá un convenio”

Combaluzier: La Federación debe asumir su labor

De nada servirá el convenio que se propone en el Congreso local para solucionar el problema de la pesca furtiva en la costa yucateca, lo que se debe hacer es que la Federación asuma su responsabilidad y que actúe para resolverlo, afirmó ayer Rafael Combaluzier Medina, secretario de Pesca del gobierno del estado.

“Aquí están los representantes de pesca de todos los estados, ayer (por el miércoles) tuvimos una reunión al respecto y lo que se acordó es solicitar a la Conapesca sus planes de inspección y vigilancia para Yucatán y todas las entidades, porque no hay convenio que pueda servir para este tema”, añadió el funcionario.

Ayer informamos que en el Congreso del estado se propuso exhortar a la Federación a que firme un convenio con Yucatán para que el primero comparta a la entidad facultades y competencias, a fin de hacer un frente común contra la pesca furtiva.

La ley

Entrevistado al respecto en el marco del Primer Summit Latinoamericano para la Sustentabilidad Pesquera y de Acuacultura, que se realiza en esta ciudad, el secretario de Pesca dijo que ya ha platicado con el área jurídica de Conapesca y el de la dependencia a su cargo sobre este convenio y quedaron en que “no hay convenio que pueda estar por sobre la ley; la ley le da las atribuciones y la obligación a la Conapesca, para la inspección y vigilancia”.

El funcionario explicó que esto significa que “si firmamos, aunque se firmaran convenios y nosotros detuviéramos a alguien, no habrá ningún juez federal que los procese, porque es un delito federal, no nos aceptará al estado el debido proceso, debe ser la misma Federación la que los turne a los juzgados, las atribuciones no se pueden pasar por un convenio”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

El secretario puntualizó que la solución es “que la Conapesca haga la labor de inspección y vigilancia, estamos luchando y gestionando para que ellos manden sus inspectores y hagan el trabajo que deben hacer”.

El funcionario recordó que la semana pasada tuvieron una reunión aquí con el comisionado de Conapesca, y les dijo que en esta semana les haría llegar su plan de trabajo sobre la vigilancia, tanto para el sureste como para el resto del país, pero hasta hoy no se los ha mandado.

“Urge personal y urgen acciones, esto es lo que más urge, porque de los cuatro inspectores que tienen en Yucatán, los que hemos tenido acá, no hemos tenido ni visto acciones, y es lo que necesitamos, la solución es que la Federación haga el trabajo que tiene que hacer”, afirmó.

De un vistazo

Fallos

Rafael Combaluzier Medina recordó que en administraciones anteriores se firmó este convenio con algunos estados, concretamente con Sonora y Sinaloa, y no funcionó: “los juzgados liberaban a los que se detenía, falló en la parte jurídica, no tenía sustento legal la detención, o sea, se estaba pasando por sobre la ley”.