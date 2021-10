Caso Ravelo: ¿De qué murió José Eduardo?

Declaraciones de López Obrador, una revelación de la FGR y repercusiones en la Fiscalía de Yucatán reviven el caso

El caso Ravelo recobró relevancia ayer, incluso en el ámbito nacional, debido a revelaciones de la FGR, declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la madre del joven, pero todo gira en torno a la principal duda: ¿De qué murió José Eduardo?

La duda e indignación se reflejó en las redes sociales, donde todavía hoy viernes había muchos comentarios de usuarios con el hashtag #JusticiaParaJoseEduardo.

Eres de un cinismo brutal, @MauVila, presumiendo que Yucatán es un estado seguro. Yo tengo otros datos.#ConferenciaPresidente#JusticiaParaJoseEduardo pic.twitter.com/Rg6cBTCeeg — Salazar Trejo (@salazar_trejo) October 28, 2021

¿Cómo comenzó el caso de José Eduardo?

Como publicó el Diario, el pasado 21 de julio José Eduardo fue presuntamente abusado sexualmente por elementos de la Policía Municipal de Mérida y días después falleció.

El caso generó un escándalo en Yucatán que llevó a la detención de cuatro policías municipales.

Sin embargo, después los agentes quedaron en libertad debido a que, según un juez, no se encontraron elementos suficientes para decretar su vinculación a proceso.

¿Qué dijo López Obrador del caso de José Eduardo?

Ayer jueves todo comenzó muy temprano, cuando López Obrador afirmó en su mañanera en Mérida que no habrá impunidad en el caso de José Eduardo.

Para entender mejor: En Yucatán, López Obrador ofrece justicia en el caso de José Ravelo

"Hay algunos casos que se lamentan como sucedió con un joven que fue detenido (en Mérida) y hay indicios de que fue vejado, perdió la vida en manos de la policía municipal", señaló.

"Ya se está atendiendo este caso, las autoridades estatales están ayudando".

"Ya lo atrajo la Fiscalía General de la Federación, no habrá impunidad", advirtió.

Nadie le preguntó por el caso de Jose Eduardo, ayer se llenaba la boca sobre ese asunto, pero hoy calla.#JusticiaParaJoseEduardo — Dert67 (@Dert674) October 29, 2021

¿De qué murió José Eduardo?, esto señala la FGR

Sin embargo, horas después la FGR emitió un comunicado que contradijo al presidente pues liberó de la responsabilidad a los policías de Mérida y, en cambio, acusó a la Fiscalía yucateca de manipular evidencias.

La Fiscalía federal explicó que tras exhumar y realizar la autopsia al cuerpo de José Eduardo llegó a la conclusión de que falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención a manos de los agentes municipales.

¡3 años y la ineptitud de la @FGRMexico continúa!

A José Eduardo lo mató la policía de Mérida. #JusticiaParaJoseEduardo https://t.co/1CzZA1ttuK — Marco Robles P. ☭⋆ (@RoblesPetersson) October 28, 2021

Aseguró que elementos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán falsearon dictámenes periciales y presionaron ilícitamente a testigos para proceder contra policías municipales.

Incluso advirtió que ejercerá acción penal contra tres funcionarios de la Fiscalía yucateca.

Además, añadió, investigará una posible negligencia médica por médicos del Hospital General del Estado.

Separarían a funcionarios de la Fiscalía de Yucatán

Las repercusiones no se hicieron esperar pues el gobierno del Estado anunció "la inmediata separación de sus cargos de los funcionarios de la Fiscalía yucateca que resulten responsables para que respondan a los señalamientos de la FGR".

sus tres órdenes de gobierno de Yucatán son de los más sin vergüenzas del país y se jactan de aires de pureza. #JusticiaParaJoseEduardo te fallamos, el sistema te falló. 😞 pic.twitter.com/JCVNKAyDrG — Kilómetros 사랑 (@willllllllllixm) October 28, 2021

También en un comunicado, afirmó que continúa colaborando con las autoridades federales en la investigación del personal de salud que atendió a José Eduardo en el hospital “Dr. Agustín O’Horán” para que respondan y la FGR deslinde responsabilidades.

"A mí no me han dicho nada": la madre del joven

La polémica aumentó cuando Dora María Ravelo Echevarría, madre de José Eduardo, se refirió al boletín de la FGR de que su hijo murió por neumonía, no por violación ni tortura de policías de Mérida.

"Yo no sé qué está pasando. A mí no me han dicho nada, simplemente me llegó una notificación para que vaya a la FGR", señaló.

"En este momento estoy saliendo de Veracruz a la Ciudad de México", agregó la mujer.

Señaló que ella se enteró "porque me llegó el boletín, me lo mandaron. ¡No sé qué está pasando! Ellos no pueden salir a decir eso, porque la carpeta (de investigación) está inconclusa".

Que la madre se entere por medios de comunicación. Esta indolencia solo levanta aún mayor indignación y falta de credibilidad a la información de la FGR. #JusticiaParaJoseEduardo #EnYucatánSíPasa https://t.co/QEeDWlsb0O — 💀La Xtabay de las Casitas💀 (@kalycho) October 28, 2021

Llamado de atención a la FGR

A su vez, la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV) de la Secretaría de Gobernación expresó a la FGR un “extrañamiento ante las declaraciones conclusivas sobre el caso, ya que la investigación está en una fase preliminar, no conclusiva”.

Te recomendamos: Llaman la atención a la FGR por declaraciones del caso Eduardo Ravelo

La CEAV, que dirige Alejandro Encinas, reclamó a la Fiscalía la falta de sensibilidad para con la familia de José Eduardo.

Afirmó que esas declaraciones conclusivas de la FGR son inusuales, pues la investigación está en fase preliminar, no conclusiva.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se pronunció ante las declaraciones de la FGR, por la insensible forma de comunicar sobre el caso, pues no existió previo aviso a la familia y la investigación se encuentra en fase preliminar NO CONCLUSIVA. #JusticiaParaJoseEduardo pic.twitter.com/GoCNxlRPP5 — Rosa Cruz Pech (@RosaCruzPech_) October 29, 2021

"La familia de José Eduardo, al igual que cualquier persona que se acerca a una Fiscalía en busca de justicia, merece un trato digno y prioritario en el acceso a la información sobre su caso", añadió.

Y exhortó a la FGR a enunciar las acciones penales de las que sería merecedora la Fiscalía de Yucatán por su probable responsabilidad en la alteración de pruebas contra los elementos de la policía.