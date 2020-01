Debate sobre el presupuesto del gobierno del Estado divide opiniones

PRI y Morena sí participarían; el PAN no responde

Dirigentes del PRI, Morena y de la agrupación ¡Ya basta! consideran como algo “excelente, positivo” que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) pudiera organizar un debate sobre el presupuesto del gobierno del Estado, y adelantaron que estarían dispuestos a participar.

En tanto el PAN y el gobierno del Estado consideran que el debate sobre el presupuesto ya se dio donde debiera ser, o sea, en el Congreso del Estado, y previamente en el Consejo Ciudadano del Presupuesto, aunque no respondieron si participarían o no en el encuentro sobre este tema si lo convocara el Iepac.

En contexto: La polémica sobre el dinero federal para Yucatán se iría a debate

Ayer informamos por declaraciones de Jorge Vallejo Buenfil, consejero estatal del Iepac, ante la polémica que se ha generado por el paquete fiscal del Estado, este instituto podría organizar un debate sobre este tema, en torno al cual el gobierno del Estado y el PAN, afirman, se le aplicó un duro recorte al presupuesto, en tanto otras voces consideran que es todo lo contrario.

La respuesta del gobierno del Estado fue en el sentido de que el único debate sobre este tema ya se dio e insisten en que sí se les aplicó un recorte presupuestal.

“Como lo marca la Ley, el debate del Presupuesto de Ingresos y Egresos ya se dio en el Congreso del Estado”, afirmó Mauricio Tappan Silveira, consejero jurídico estatal. “La información es pública y no deja lugar a dudas: la propuesta se realizó partiendo de un recorte de recursos federales de 3,860 millones de pesos en términos reales desde 2018”.

El funcionario agregó que previo al debate en el Congreso estatal el gobierno del Estado antepuso la voluntad del Consejo Ciudadano del Presupuesto, que, en un histórico acuerdo, determinó de manera unánime mantener la política de austeridad impulsada por esta administración, mejorar la recaudación y fortalecer las consideradas áreas clave.

Pregunta sin respuesta

No respondieron sobre si participarían o no en un debate sobre este punto de discusión, de si hubo recorte o no, en caso de que el Iepac los convocará.

Asís Cano Cetina, presidente estatal del PAN, como informamos en nota aparte de esta misma edición también consideró que el debate ya se dio en el Congreso del Estado y en el Consejo Ciudadano, “donde correspondía hacerlo”.

En contraste, Blanca Estrada Mora, dirigente de la agrupación cívica ¡Ya Basta!, afirma que contrario a lo que dice el gobierno estatal, no hay recorte y de hecho Yucatán recibirá más recursos federales que el año pasado. No solo dijo estar dispuesta a participar en un eventual debate, en caso de que se concrete, sino además lo considera “una magnífica oportunidad para que la sociedad se informe bien”.

“Es una apuesta interesante y excelente para que todos expongan sus argumentos con cifras y documentos, y así ver quién miente, porque hasta ahora ningún funcionario o diputado a salido a desmentirme con pruebas fehacientes”, afirmó la lideresa civil.

Blanca Estrada consideró que esta sería una buena oportunidad y muy interesante para hablarle de frente y claro a la ciudadanía, sobre todo porque, “si algo ha faltado a esta administración es la transparencia y rendición de cuentas, por eso el que ahora se pueda hablar abiertamente sería excelente”.

Por parte del PRI, su presidente estatal, Francisco Torres Rivas, también manifestó estar dispuesto a participar en un debate y, dijo, estarán pendientes por si se llega a convocar al mismo.

En relación con este planteamiento del consejero Vallejo Buenfil, el dirigente estatal priista dijo que “en el PRI nos parece que hubiera sido deseable que dicha propuesta de debate hubiese llegado previo al análisis del paquete fiscal 2020. Sin duda hubiera sido enriquecedor y mucho más transparente el proceso de análisis y la toma de decisiones”.

Sin embargo, continuó el entrevistado, celebramos la propuesta en aras de poder transparentar el tema y conocer con certeza quien es el que realmente le está mintiendo a la ciudadanía, si el gobierno de Mauricio Vila o el gobierno federal.

“Independientemente de la polémica en cuestión, en el PRI insistimos en que la cascada de impuestos y derechos propuesta por el gobierno Estatal no tiene justificación y no es acorde con la realidad que vive el país; hay claros excesos en el pago de honorarios, viáticos, alimentos, gasolina, papelería, renta de vehículos, entre otros, además de una falta de transparencia. De haberse ajustado el gasto público, esto hubiera permitido hacer frente al supuesto recorte (exista o no) sin afectar el bolsillo de las familias yucatecas”, comentó.

Estarán atentos

“Nosotros estaremos atentos a dicha convocatoria, pero del mismo modo seguiremos trabajando en la defensa jurídica de la ciudadanía y participando activamente en las movilizaciones y acciones civiles necesarias para afrontar la voracidad de un gobierno frívolo e insensible como el de Mauricio Vila”, afirmó.

Mario Mex Albornoz, líder estatal de Morena y quien también ha asegurado que es mentira que se hayan hecho recortes al Estado, dijo estar dispuesto a participar en este debate, en caso de que sea convocado por el Iepac.

“Lo vemos con buenos ojos, siempre y cuando se exponga información real y verídica para que la población esté bien informada, es correcto que se abra a la ciudadanía, incluso que ésta opine, que participe en el debate”, comentó.— DAVID DOMÍNGUEZ M.

Síguenos en Google Noticias