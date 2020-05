Debaten por los recursos para partidos

Analizan diversos temas en un foro virtual del Iepac

El primer conversatorio en línea del Iepac con partidos políticos se realizó entre fallas de la conectividad y terminó con un debate en el cual Movimiento Ciudadano pidió que no se den recursos públicos a candidatos independientes y tampoco a los partidos políticos para las campañas electorales, y también se planteó que les den menos fondos a las autoridades electorales cuando no hay elecciones.

En esta actividad, que por ser el primero de los conversatorios del instituto electoral en línea, surgieron espacios de oportunidad para mejorar, participaron representantes y en algunos casos, los mismos presidentes estatales de los ocho partidos políticos con registro en Yucatán, con la moderación y participación de María de Mar Trejo Pérez y su compañero José Antonio Martínez Morales, ambos consejeros electorales.

Los temas que se abordaron, de acuerdo con el comunicado de prensa del Iepac, fueron: el voto joven, liderazgo femenino, participación ciudadana y hasta candidaturas independientes con algunos otros que presentaron los representantes de los partidos.

Los participantes fueron del PAN, Jorge Antonio Ortega Cruz; PRI, Eduardo Rodrigo Alam Bentata; PRD, Luis Jesús Manzanero Villanueva; PT, Pedro Rodrigo Rosas Villavicencio; por el PVEM, Jonathan Francisco Coudurier Jiméne; Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié; de Morena, Mario David Mex Albornoz, y por Nueva Alianza Yucatán, Jorge Eduardo Castillo.

Aunque no estaba previsto que se debatiera en el evento, al final por una opinión que emitió el consejero Martínez Magaña al considerar que deberían haber más apoyos para la participación de los candidatos independientes, salió a rebatirle la representante de Movimiento Ciudadano, manifestándose en contra de los apoyos con recursos públicos a partidos y aspirantes.

Fondos

La también diputada local expresó que no deberían darles más recursos a los candidatos independientes, tampoco a los institutos políticos, y su partido es un ejemplo de que sí se puede, por eso mismo insistió como lo hace cada vez que tiene oportunidad en “piso parejo para todos”, esto es porque a Movimiento Ciudadano no se le asignan recursos públicos en el Estado, debido a que en las elecciones no alcanzan el porcentaje de votación que se exige ara gozar de esa prerrogativa.

En esta parte final del conservatorio la diputada también manifestó que se le debería recortar los recursos al Iepac (como siempre se hace) en los años que no hay elecciones.

Al principio del evento los representantes de los partidos expusieron durante tres minutos para cada uno la manera en cómo incentivan a la participación ciudadana en la democracia en tiempos no electorales, luego mediante rondas de preguntas y respuestas coincidieron en temas como la importancia de incentivar la participación y confianza de la gente a través de acciones que respondan a las necesidades e inquietudes manifestadas por la ciudadanía.

En el comunicado de prensa se informó que también los partidos reconocieron que la participación de la juventud es primordial para fortalecer la democracia, no sólo en la entidad sino en todo el país, y es necesario abrir espacios para que las y los jóvenes desempeñen roles más activos en sus estructuras, así como en la generación de políticas públicas y en la toma de decisiones desde las instituciones.

Se añadió que el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres fue otro tema donde resaltaron la labor de capacitación y apoyo a los cuadros femeninos en sus militancias, para ir a la par de las reformas electorales que promueven el registro de candidaturas en paridad, y para responder a la demanda social de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la vida política, evitando actos que pudieran contribuir a la violencia en el ejercicio del cargo.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Se consideró importante procurar una mayor interacción entre la ciudadanía, instituciones y los partidos, para que las y los ciudadanos se involucren más en la toma de decisiones con la promoción de acciones como el acceso a un Gobierno Abierto y Parlamento Abierto.

Durante la tercera ronda de preguntas se respondió a interrogantes de la ciudadanía sobre temas como la forma de incentivar el voto y la opinión de la y los participantes respecto a la existencia de las candidaturas independientes.

Se señaló que Yucatán es referente en materia de participación ciudadana en las urnas, aunque es necesario incentivar la participación durante los periodos fuera de proceso electoral, por lo cual se propuso generar proyectos como el presupuesto participativo que existe en la legislación de otras entidades como parte de los ejercicios para fortalecer la cultura democrática.

Sobre las candidaturas independientes consideraron que es un avance para la democracia, aunque es necesario fortalecer la figura para garantizar mayor igualdad de oportunidades respecto a las estructuras políticas y que quienes compitan por esa vía sean considerados como representantes de la ciudadanía.

El evento contó presencia virtual de alumnos de la Maestría Interuniversitaria en Derechos Políticos y Procesos Electorales que impulsa el Iepac, en coordinación con la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

