Debaten por sugerencia

Un exhorto sobre personal de salud divide al congreso

En la sesión plenaria de ayer en el Congreso se aprobó un exhorto a las autoridades federales y estatales para que durante y después de la crisis sanitaria se aplique un plan que promueva la conservación y apertura de canales para comercializar productos del sector agrícola.

Janice Escobedo Salazar, diputada del PRI y promotora de este exhorto, señaló que la propuesta es porque no se sabe cuánto tiempo durará esta contingencia y, los trabajadores del campo necesitan tener recursos para subsistir, la única forma que conocen para hacerlo es trabajar el campo, hacerlo producir y comercializar sus productos, por eso es necesario mantener los canales de comercialización. Este exhorto se aprobó finalmente con 23 votos a favor y solo uno en contra.

Además hubo otro exhorto, uno sobre el personal médico. Luis María Aguilar Castillo, diputado de Nueva Alianza y su promotor, expuso que: “Toda esa gente que hoy está trabajando en los hospitales, al frente en esta lucha contra la pandemia, que entró al rescate sobre todo para suplir al personal retirado por motivos de salud, a esos que están dando la cara, justo es que al final se les reconozca, les den trabajo, y no les vayan a salir al final de la guerra con un solo ‘ya gracias’ por su colaboración”.

La propuesta generó debate, porque algunos diputados pedían se extienda el exhorto al gobierno del Estado y municipios, mientras los de Morena planteaban que no estaría mal que esto se haga, pero consideran que no es el momento, y que el gobierno federal no tiene las herramientas para hacerlo, en todo caso se solicite a la Cámara de Diputados. Al final se aprobó con 20 votos a favor y cinco en contra, el del perredista Alejandro Cuevas Mena y los 4 de Morena.

Delito

También se turnó a la Comisión de Justicia, las iniciativas del PAN y el PRI presentadas hace dos semanas para reformar el Código Penal del Estado agregando un nuevo delito, el de agresión al personal médico, cuyas sanciones de cárcel y multas se incrementarían considerablemente en caso de emergencia, como los tiempos que hoy se viven por la contingencia sanitaria, y que en medio de esta algunos médicos y enfermeros han sido agredidos.

El primero de los asuntos en cartera que se abordó fue la lectura del oficio que envió Mauricio Tappan Silveira, consejero Jurídico del Estado, para responder a la petición que hiciera el Congreso en su anterior sesión del miércoles 22 de marzo, donde los diputados solicitaron a la brevedad el listado definitivo de los beneficiados con el Seguro de Desempleo, en medio digital, y se sirvieran instalar el comité de seguimiento de la aplicación de los recursos aprobados en la ampliación del presupuesto.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

De un vistazo

Documento

En un oficio que el gobierno estatal dirigió al Congreso se informó que el pasado sábado se procedió a instalar el comité de seguimiento al Seguro de Desempleo, pero en torno al listado de los beneficiados de este apoyo, las reglas de operación establecen un procedimiento para cancelar la ayuda o dar de baja a quienes no cumplieron con los requisitos, y actualmente están en ese proceso, de retirar del listado a quienes falsearon información o documentación, por lo cual lo enviarán hasta terminar este procedimiento.