“Debe tener un castigo...”

Avanza denuncia en Kanasín por maltrato animal

Con muchas piedritas en el camino, vecinas del fraccionamiento Reparto Granjas que exigen la aplicación de la ley contra el falso veterinario Santos Ch. M. están a punto de lograr que el Ministerio Público de Kanasín cierre la carpeta de investigación y lo turne a un juzgado penal.

El Diario publicó el miércoles 2 de diciembre pasado que el hombre diagnosticó y operó mal de los genitales a dos perros adoptados —“Canelo” y “Güero”— y la severa infección casi los mata.

Las vecinas interpusieron una denuncia contra el falso veterinario y activistas encabezadas por la doctora Rocío Quintal López realizaron un plantón frente a la Fiscalía de Kanasín para exigir la aplicación de la ley que protege a los animales.

Dalia Sosa Sandoval, una de las vecinas que adoptaron a los canes, informó que la Fiscalía de Kanasín propuso un acuerdo de solución mediante el pago de 2,400 pesos por los daños que ocasionó el falso veterinario, pero lo rechazaron.

También la Fiscalía exigía que ellas acreditaran la propiedad de los perros que atienden, cuidan y alimentan. Las denunciantes replicaron que son perros callejeros, pero están protegidos por los vecinos de la privadita de Reparto Granjas, pagan servicio veterinario para ellos, lo que demuestra que las mascotas de algún modo son de los vecinos de esta calle del fraccionamiento.

La señora Sosa Sandoval informó ayer que la Fiscalía pidió un informe del veterinario que recibió a los perros en malas condiciones, el nuevo diagnóstico que hizo y la curación que realizó.

Con ese documento, la dependencia cerrará el expediente y lo turnará a un juzgado penal, según ofreció esa oficina.

“Mañana (por hoy) el veterinario que salvó a los perritos me debe dar el informe y enseguida lo llevaremos a la Fiscalía”, indicó la entrevistada. “El veterinario vio las condiciones en que estaban los perritos, casi moribundos, y colaborará con su reporte para reforzar la denuncia”.

Según indicó, el falso veterinario ya declaró ante la Fiscalía, pero desconocen su versión. Sin embargo, no puede desmentir el mal que hizo y por ello ofreció una solución con un pago de $2,400 para que retiren la denuncia.

“Lo rechazamos (la propuesta), no es por dinero, sino por lo que hizo y cómo dejó a los animales”, enfatizó. “Debe tener un castigo, ese es el acuerdo entre nosotras, no hay más. Cuando en el Ministerio Público nos propusieron la solución económica dijimos que no, que continuara la investigación”.

“Allí se enojaron porque querían que a la fuerza aceptemos el dinero para que cerraran la carpeta de investigación en ese momento”, señaló la mujer.

Ya están bien

“Canelo” y “Güero” están en franca recuperación con la atención del veterinario certificado que los atiende, han recobrado su alegría porque ya juegan entre ellos y también recuperaron su bravura contra la gente desconocida que acude a la privadita.

“Cuando hay mucho sol, lluvia o frío una vecina los mete a su terraza. Ahorita con el frío le compramos sus suetercitos”, relató la vecina, quien envió fotos para mostrar la condición actual de las mascotas.

“La herida de ‘Canelo’ quedó horrible, se pasó a morir, pensamos que no la iba a brincar, cuánto habrá sufrido en manos de ese usurpador”, reiteró. “‘Güero’ también ya está recuperado”.

Luego contó que hace dos años tiraron en esa calle una perrita y tres machos, desde ese tiempo varias vecinas le dan alimentos y los cuidan. Todos están esterilizados y vacunados.

Cuando queden plenamente recuperados reunirán dinero entre ellas para que lleven a “Canelo” a un tratamiento de quimioterapia canina con la veterinaria Mary, quien tiene un programa “Proyecto Aktun” que cura cáncer canino. Su consultorio está cerca de la Facultad de Veterinaria de la Uady, en la avenida que lleva a Xmatkuil. — Joaquín Chan Caamal

La veterinaria ya revisó una primera vez a “Canelo” y no pudo hacer nada porque el perro estaba en malas condiciones de salud.