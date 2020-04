Deben de continuar trabajando

Aseguran que el Congreso no va a parar actividades

“El Congreso ya no debe ni puede suspender el trabajo legislativo porque no está entre las instituciones a las que por decreto se ordenó parar sus actividades”, dijo Felipe Cervera Hernández, presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo.

Karla Franco Blanco, también diputada del PRI, recordó que el 31 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el cual se ordena la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, y que solamente podrán continuar algunas como la legislativa en los niveles federal y estatal.

Cervera Hernández añadió que por eso no pueden suspender el trabajo legislativo en Yucatán.

Karla Franco dijo que ayer le reclamó la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN, porque se publicó que no justificó su inasistencia a la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, cuando desde el principio, cuando se pasó lista, dijo que tanto la coordinadora como su compañero de bancada Miguel Rodríguez Baqueiro y Silvia López Escoffié, de Movimiento Ciudadano, avisaron con tiempo que no asistirían, para justificarse.

Sin embargo, al término de esa sesión el reportero le preguntó a Karla Franco los motivos por los cuales no asistieron los que dijeron justificar su ausencia y la diputada respondió que no informaron cuáles fueron los motivos.

Díaz Lizama se comunicó ayer con el reportero para decir que considera que hubo dolo en tales señalamientos en su contra, porque desde el martes 31 de marzo pasado le envió el oficio a Karla Franco informándole que no asistiría a la sesión.

Sin embargo, en dicho oficio, que también envió ayer la diputada al reportero, no se informa cuáles son los motivos por los cuales no asistiría. No se encontró justificación alguna.— D.D.M.

Textualmente, en su parte medular, la legisladora panista dice con mayúsculas: “Por este conducto me permito informarle mi justificación a la sesión convocada para el día jueves 2 del mes de abril a las 11:00 horas, por lo que solicito muy atentamente me sea concedido permiso de la mencionada ausencia justificando por medio del presente escrito mi inasistencia”.

En ninguna parte del oficio se dice el motivo de la ausencia, que fue lo que el reportero preguntó a Karla Franco y a lo que ella respondió, que no se le informó de las causas.

