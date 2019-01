“Deben explicar a la sociedad”

Diputados, cautos al hablar sobre extraña ausencia

Cautos en sus declaraciones, los diputados locales de otros partidos políticos se dijeron respetuosos de las decisiones de las dos legisladoras de Movimiento Ciudadano (MC) de no asistir a las últimas tres sesiones plenarias del Congreso del Estado, pero resaltaron que hay un reglamento y pidieron que se aplique.

Otros consideran que ambas deberían dar una explicación a la sociedad.

Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN, señaló que en el Congreso hay un reglamento que regula el presidente de la mesa directiva y que hasta donde se sabe las diputadas presentaron sus justificaciones.

Aunque “ante la sociedad estas justificaciones se darán o no, de acuerdo y en la medida de la productividad de cada legislador, en este caso particular no quiero opinar sobre a dónde se fueron, o si está bien o mal lo que hicieron”, dijo.

“Creo que ellas tienen que dar una explicación a la sociedad yucateca, tienen que ser responsables al dar esa explicación, esa justificación, sobre todo porque tratamos temas muy importantes en este Congreso, como la discusión del propio presupuesto que no fue nada fácil, fue histórica su discusión y votación, y no estuvieron”, añadió.

La diputada indicó que en el Congreso se tratan temas de gran importancia para los yucatecos, ahí se define por ejemplo lo que el gobernador establecerá en este año.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

