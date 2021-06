Pese a problemas de salud, acuden a realizar su voto

Aunque camina con trabajo y en menos de una década ha recibido seis operaciones, Atanasio Pech y May, de 81 años de edad, no se perdió la oportunidad de ir a votar anteayer.

Originario de Ucí, Motul y avecindado en Kanasín desde hace 20 años aproximadamente, “don Atanasio” temprano contrató un mototaxi que lo llevó junto con su esposa a la escuela “Miguel Alemán”, donde siempre les ha tocado votar.

Al llegar, a él lo mandaron al Polifuncional de Kanasín (detrás de la escuela) porque, debido a la pandemia de Covid, las casillas de la sección 207 se dividieron en esos dos lugares.

Eran casi las ocho de la mañana cuando “don Atanasio”, quien también vivió muchos años en Telchac, llegó al módulo y se sorprendió al ver la enorme fila de personas que llegaba hasta la esquina. Para su fortuna, debido a su edad y a que anda auxiliado de un bastón, lo dejaron pasar sin necesidad de formarse.

De hecho, fue de los primeros en votar en esa casilla que, como la mayoría, abrió tarde porque algunos funcionarios no llegaron.

Tras colocar sus papeletas en las urnas, el señor Atanasio se dijo muy satisfecho de cubrir una vez más con su deber cívico.

“Me gusta ver que toda la gente está cooperando, que toda la ciudadanía está de acuerdo con esta elección, así, sin problemas”.

Asimismo, añadió que la gente tiene derecho de votar por el partido de su preferencia y que gane quien tenga que ganar.

“De mi parte lo hago (votar) para un ejemplo a los que próximos que vienen: a mis nietos, a los bisnietos, a los tataranietos”.

“Por eso llevo muchos años cumpliendo (con votar), nunca fallo en cada elección y tampoco me meto en problemas, todo tranquilo, me gusta que así sea, sin pleitos, sin robos. Mi único deseo es que se quede como una experiencia para mis hijos, nietos, bisnietos y tataranietos”, recalcó el ciudadano.

Por otro lado, María del Socorro Acevedo Cano, de 73 años, fue una de las primeras personas que llegó a votar el domingo en la dirección en la que iban a instalar la casilla 0371 de Residencial Pensiones, en el poniente de la ciudad.

La vecina de Pensiones llegó a la dirección a las seis horas y a pesar de que llegó muy temprano, dos horas antes de la apertura oficial de las casillas, a las ocho de la mañana tuvo que esperar más tiempo porque a la casilla no llegó la mayoría de los funcionarios y corría con el riesgo de cerrarse.

La casilla comenzó a funcionar minutos antes de las 10 horas.

Mientras se hacían las labores y la invitación a las personas para participar como funcionarios de casilla, María del Socorro Acevedo observaba todo lo que ocurría desde la esquina.

Llegué temprano, esperando que sea abierta mi casilla, comentó.

¿Hace cuantos años vota?, se le preguntó y en respuesta dijo: “Uuh”.

A su decir, siempre se anima a votar cuando hay elecciones porque es un deber cívico. Luego indicó que este deber se los ha inculcado a sus hijos y a todos los que puedan votar.

El día de las elecciones no hay que quedarse en casa, hay que cumplir con las obligaciones que uno tiene que hacer, comentó.

Es importante participar para elegir a las autoridades y por eso para exigir se debe participar. No vas a exigir si no participas, subrayó.

La señora explicó que antes de acudir a votar analiza por quién hacerlo y su objetivo es llegar temprano, para que cuando abran las casillas emita su voto lo más temprano posible.

Asimismo, refirió, la mayoría de las nuevas generaciones tiene interés en sacar sus credenciales del INE y también de ir a votar.

La mayoría sigue el ejemplo de los demás, consideró la ama de casa vecina de Pensiones.— IVÁN CANUL EK / CLAUDIA SIERRA MEDINA

Elecciones Yucatán

La señora María del Socorro Acevedo Cano, de 73 años, acudió a votar en Pensiones.

No hay excusas

Ella comentó que no caminó tanto para ir a votar y, además, la mañana es muy agradable. Aclaró que desde que puede votar no ha faltado a los comicios y aunque se sienta un poco mal se para en la fila. Reiteró que siempre hay un tiempo para ir a votar, no hay excusas.

Inconveniente

Asimismo, compartió que decidió llegar primero a la votación porque en los anteriores comicios, después de hacer fila, le dijeron en la casilla que no podría votar en esa, sino en otra y concluyó tarde. Ahora llegué temprano para ver dónde es y ya no me vuelva a pasar lo mismo, compartió.