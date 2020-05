“Deberá trabajar duro”

“Trató de ocultar el gobierno quién daba los créditos”

Hay indicios para pensar que el gobierno del Estado intentó ocultar la participación de Nafinsa en la tramitación de los créditos otorgados a empresas de “sectores estratégicos” la semana pasada y así dar a entender que los préstamos procedían de recursos estatales, considera el analista Antonio Salgado Borge.

De este modo, añade, las autoridades podrían armar un argumento para poder convencer al Congreso de aprobar su solicitud de un nuevo crédito.

En la segunda y última parte de la entrevista que concedió al Diario, Salgado Borge, articulista de este periódico y doctor en Filosofía por la Universidad de Edimburgo, dice también que llama la atención el silencio del PRI y de Morena en el asunto, y dice que es “tan profundo como vergonzoso”.

En un principio el gobierno del Estado no precisó, en la lista de beneficiarios de los créditos, que se trataban de préstamos gestionados por Nafinsa y descontados en la banca comercial. Lo hizo hasta después de las publicaciones del Diario. ¿Cómo explica este hecho?, preguntamos a Salgado Borge. ¿Podría ser un intento para confundir al público haciéndole creer —en plena discusión en el Congreso de su nueva solicitud de préstamo— que se trata de recursos del gobierno del Estado?

“Me parece que sería ingenuo suponer que no hay relación entre esta precisión y las notas publicadas por el Diario”, responde. “Se trataría de una coincidencia demasiado conveniente. Además, hay indicadores de que el gobierno de Mauricio Vila ocultó intencionalmente la dinámica detrás de estos créditos para sembrar la idea de que los recursos provenían del gobierno del Estado. Por ejemplo, el gobierno no mencionó, ni siquiera en la invitación original a participar en esta convocatoria, que los créditos serían gestionados por Nafinsa y descontados por la banca comercial (https://apoyos.yucatan.gob.mx/files/apoyo_mipyme_sefoet.pdf).

Añade que probablemente la idea de fondo era que el gobierno mostrara su capacidad de distribuir inteligentemente recursos durante una emergencia y legitimar su solicitud de adquirir nuevas deudas. “Sin embargo, una vez que el Diario dio a conocer que al menos ocho razones sociales que aparecen en esta lista tienen nexos concretos con integrantes el actual gobierno, la narrativa cambió y el nombre de Nafinsa y la verdadera naturaleza de los préstamos tuvieron que ponerse en el reflector, y es fácil ver por qué”, expresa.

Según Salgado Borge, “si hay algo peor que la idea de que un gobierno beneficie a sus allegados es la idea de que ese gobierno lo haga utilizando recursos que salen directamente de sus arcas. De esta forma, llegó el punto en que algo tenía que ceder y la naturaleza de los créditos terminó siendo reconocida. No se puede comer pinole y silbar al mismo tiempo”.

“En todo caso, lejos de salir fortalecido rumbo a su intento de obtener nuevos endeudamientos, el gobierno estatal mostró que tendrá que trabajar muy duro si busca recuperar parte de la confianza que merecidamente ha perdido”, afirma.

Montos desconocidos

La lista de beneficiados da el nombre de las empresas, pero no el monto del crédito autorizado. ¿Cuál sería la importancia de conocer el monto de los créditos aprobados?, pregunta el Diario.

“El gobierno ha dicho que ha sido ‘transparente’ porque publicó la lista de beneficiarios de los créditos, pero no ha explicado satisfactoriamente en qué consistió su rol de ‘facilitador’ ni ha dado a conocer qué cantidad recibiría cada empresa. Esto es fundamental, pues hablamos de una bolsa limitada: 460 millones de pesos. De acuerdo con la convocatoria a cada empresa le pueden tocar entre 500 mil y cinco millones. Con estos datos en mente, imaginemos que cinco millones de pesos se le asignan a cada una de las ocho razones sociales vinculadas con funcionarios del actual gobierno. ¡Esto implica que casi 10% de la bolsa quedaría prácticamente en esas manos!”.

El entrevistado añade que personas afines al gobierno han dicho que si las empresas cumplieron con los requisitos, entonces no habría problema. “Pero esto es querer desviar la atención del asunto de fondo: insisto, lo importante aquí no es de dónde salió el dinero, sino qué papel jugó el gobierno del Estado en el proceso de selección que derivó en el listado publicado”, asevera.

“Al estar la bolsa limitada, cada peso asignando a una empresa equis es un peso no asignado a una empresa, ¡y para cuántas empresas yucatecas no habría resultado la vida obtener uno de estos créditos! Entonces vaya que es relevante saber cuánto obtuvo cada empresa”.

En la entrevista, el analista dice que otro aspecto a considerar en este asunto es la forma de cómo la publicación de esta lista y la información dada a conocer por el Diario ha sido recibida en Yucatán. “Por una parte, el silencio del PRI y de Morena es tan profundo como vergonzoso. ¿En serio no tienen nada que opinar los dos partidos que, supuestamente, son la principal oposición en el Estado? Si estos partidos fueran una oposición seria y una alternativa real al gobierno estatal, este tema ya sería desde ahora su bandera. Como claramente este no ha sido el caso, podemos concluir que, más allá de algunos esfuerzos individuales, Yucatán no cuenta con una oposición respetable”.

“Tampoco parece haber mucho rescatable en el PAN. En el pasado, este partido se caracterizó por sus voces claras y disidentes. Hoy todos guardan silencio ante lo ocurrido”, puntualiza.

“¿Qué pensarían los panistas si el gobierno federal hubiera facilitado el mismo formato para que créditos fueran otorgados a cinco razones sociales de la sobrina de un miembro de su gabinete o a tres compañías vinculadas a un excolaborador de AMLO en el gobierno de Ciudad de México y miembro de su equipo de transición?”, pregunta.— HERNÁN CASARES CÁMARA