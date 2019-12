Rechazo unánime hacia un posible gravamen estatal

Los presidentes local y nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles rechazaron ayer en forma contundente la propuesta del nuevo impuesto de $35 por cuarto que pretende cobrar el próximo año el gobierno del Estado.

Durante la inauguración del primer Foro de Turismo, el presidente nacional de la AMHM, Juan José Fernández Carrillo, dijo que las cámaras empresariales que aprobaron ese nuevo impuesto como parte del Consejo Consultivo son los que deben de pagar esta contribución y recordó que el gobierno de Oaxaca echó para atrás esa misma propuesta como una forma de apoyar a este sector, no de causarle perjuicios y propiciar que dejen de venir los turistas al estado.

“No sé a quien se le ocurrió este impuesto, es una vergüenza, deberían de estar agradecidos a los turistas porque vienen a dejar su dinero”, afirmó.

El líder nacional pidió al gobernador que escuche a los hoteleros y dé marcha atrás a esa intención.

Por su parte, el presidente local de la asociación, Héctor Navarrete Medina, reiteró su rechazo a dicho impuesto porque solo se cobrará a los hoteleros, que tienen una pesada carga de pagos y Yucatán tiene tarifas muy bajas en comparación con otros destinos turísticos.

Navarrete Medina anticipó que acudirán a los diputados locales, pedirán que estén del lado de la sociedad y también si lo aprueban recurrirán al amparo contra ese impuesto.

Dijo que el turismo nacional ha sufrido cambios, se extinguieron las campañas de promoción y ahora dejaron solo a los estados en esta tarea.

Han enfrentado otros problemas como la tarifa eléctrica cara, precio de gas y ahora los impuestos nuevos lastimarán a los prestadores de servicios, a turistas, artesanos, trabajadores de los hoteles.

Navarrete Medina anticipó que si se aprueba la ley es posible que cierren hoteles por la responsabilidad que tendrán de cobrar ese derecho o pasarán a la informalidad por medio de la plataforma Airbnb.

Los socios de la asociación también se pronunciaron contra el cobro de la tarifa por cuarto noche. Alegaron que el gobierno del Estado va contra la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de no aumentar ni crear más impuestos.

Acordaron hacer el ruido para protestar contra ese impuesto y también propusieron no dar información al gobierno porque eso le sirve para que el Ejecutivo se luzca como lo hizo con el anuncio de las inversiones en la industria turística.— Joaquín Chan Caamal

En su intervención, el líder nacional señaló que es lamentable la creación del impuesto, le parece irracional y no le parece que los recursos que no obtuvieron del gobierno federal lo quieran cobrar a los hoteleros. Y citó el caso de Oaxaca que desechó esa propuesta y en otros estados no se cobra porque no son polos turísticos y no tienen tarifas como esas zonas desarrolladas.

“Es imposible que le sigan poniendo esta carga a los visitantes y que sea más cara que en los polos turísticos. Por ejemplo, en la Riviera Maya cobra 20 pesos y en Yucatán será de $35 por cuarto noche. Si quieren cobrarlo, que lo hagan ellos”, dijo.

Los participantes se opusieron al impuesto, dijeron que el gobierno no se reunió con el sector ni lo planteó en forma anticipada para buscar una mejor fórmula y desconocen como operan estos negocios que todo el tiempo tienen que invertir para tener en buenas condiciones el centro de hospedaje.

Carga

"Es imposible que le sigan poniendo esta carga a los visitantes y que sea más cara que en los polos turísticos. Por ejemplo, la Riviera Maya cobra 20 pesos y en Yucatán será de $35 por cuarto noche. Si quieren cobrarlo, que lo hagan ellos", dijo Juan José Fernández Carrillo.

