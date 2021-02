Decisión de las empresas: El inhábil del día 16, no obligatorio para los negocios

El sector empresarial reiteró que los patrones de las empresas decidirán si otorgan o no el día 16 próximo que tradicionalmente es inhábil porque correspondería a la celebración del martes de Carnaval, que este año se suspendió por la pandemia del coronavirus.

El gobierno del Estado sí otorgará ese día a sus trabajadores porque lo tiene calendarizado como día inhábil, como informamos, pero el sector empresarial deja a criterio de los patrones esta concesión.

Fernando Ponce Díaz, presidente de Coparmex Mérida, reiteró que oficialmente el martes de Carnaval no es un día inhábil en la Ley Federal del Trabajo, pero por tradición siempre se otorga en muchas empresas y el sector educativo, pero en este año, al no haber Carnaval será decisión de cada empresa si lo otorga o no.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Alberto Abraham Xacur, se manifestó en el mismo sentido porque esta prestación laboral es voluntaria, y al suspenderse esta festividad no hay motivo para dar el día feriado. Sin embargo, sabe que en algunas empresas plasmaron en el contrato colectivo esta presentación para sus empleados y quienes decidan otorgar el día libre deben sugerir a sus trabajadores que no participen en eventos masivos que pongan en peligro su salud y la de sus familiares.— Joaquín Chan