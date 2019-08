Declaran empleados de hotel en juicio por el asesinato de Emma Gabriela

MÉRIDA.- Tres empleados del hotel “Dolores del Alba” y una más del hotel “Temazcal”, además de dos policías, fueron llamados por la Fiscalía General del Estado para declarar en el tercer día del juicio que se sigue contra Martín Alberto M. S. y J. R. M. H. por la muerte de Emma Gabriela Molina Canto.

La tercera jornada de desahogo de pruebas transcurrió sin mayores contratiempos; las primeras en emitir su declaración fueron dos recepcionistas del primer hotel mencionado.

En su turno, Rebeca E. G. G. dijo que fue ella quien recibió y registró a una persona de nombre “Ricardo González Monroy“, quien llegó al hotel ubicado en el centro de Mérida un día antes del crimen, es decir, el domingo 26 de Marzo de 2017, acompañado de dos jóvenes, quienes eran los que ocuparían la habitación rentada por el sujeto.

Te puede interesar: Caso Emma Gabriela: contradicciones ponen en aprietos a la Fiscalía

—Pagaron para quedarse una noche, pero al día siguiente, regresó el señor Ricardo, el lunes 27, y pagó otra noche —explicó la testigo.

La FGE le preguntó a la mujer si recordaba las características de la persona que pagó el cuarto y a los que lo ocuparon, la empleada dijo que sí y, a petición de la Fiscalía, reconoció y señaló a J. R. M. H. como el que pagó la estadía y, dijo, a los muchachos los reconoció en los periódicos, pues se les acusaba del crimen.

La trabajadora dijo que días después llegó un agente de la PEI, a quien le entregaron vídeos de las cámaras de seguridad y copias de los registros de ingreso.

La defensa buscó desestimar las anteriores declaraciones al preguntarle a la mujer si recordaba las características del policía, pero ella dijo que no, la defensa insinuó que recordaba al cliente ya referido, pero no al policía.

También buscaron descalificar las documentales haciendo cuestionamientos sobre derechos humanos como avisos de privacidad y la reserva de datos personales. Preguntaron si los clientes saben que los están grabando cuando ingresan al hotel, referido al video entregado a la policía, a lo que la mujer respondió que no.

La segunda testigo, también empleada del mismo hotel, identificada como Celia. I. L. C., habló de los muchachos, que son los hoy sentenciados por el homicidio de Emma Gabriela, los describió físicamente y relató parte de lo que hicieron el día del homicidio, como que entre la una de la tarde y las 2, pidieron un taxi para ir a la T1, hospital que está a unas cuadras del domicilio donde fue asesinada Molina Canto.



—Testigo —le refirió la defensa de J. R. M. H. —usted ya describió a los muchachos, pero en un documento de la Fiscalía indica usted que no puede describirlos… —no terminó de formular la pregunta cuando fue interrumpido por el fiscal, quien objetó la pregunta refiriendo que les estaba prohibido hacer lectura de lo ya declarado, a lo que la juez dio lugar y desechó la interrogante.

Un cocinero de ese lugar, el señor Víctor R. H., contó que la fecha en que se dio muerte a la víctima, preparó alimentos para dos muchachos a quienes posteriormente vio en los medios de comunicación como los autores materiales del crimen.

La cuarta testigo del día, una joven que se identificó como Itzel G. K. A., dijo haber trabajado como recepcionista del hotel “Temazcal” en las fechas en que ocurrieron los hechos.

Explicó que el lunes 27 de marzo de 2017, alrededor de las 10 de la mañana, llegó al hotel un hombre de nombre “César Reyes”, a quien describió y reconoció mediante una foto, quien contaba con una reservación vía Booking.com. Sin embargo la defensa hizo la anotación de que en la hoja de reservación marcaba como hora las 16:54 de la tarde de ese día; la joven explicó que eso era porque la página de internet es de Europa y se registra con el horario de ahí.

—Puedes demostrar, en este momento, que es de Europa —le preguntaron.

—No —respondió la joven.

En su declaración la joven aclaró que la reservación llevaba el nombre de “César Reyes”, pero fue otra persona quien ocupó el cuarto, un hombre al que ella no vio ni entrar ni salir.

Días después, dijo, llegó un policía, pero no podía dar su descripción, le entregaron los datos y pruebas que tenía y se retiró.

Durante la diligencia también comparecieron dos policías investigadores; contaron lo sucedido el día de la muerte de Emma Gabriela y cómo fue que lograron la detención de los autores materiales, que como hemos dicho, ya tienen una sentencia condenatoria.

Los testimoniales coincidieron entre sí, y la defensa de los acusados no hizo preguntas ni interrogatorios a ninguno de los dos.

Así concluyó el tercer día del juicio, el cual entró en receso hasta el lunes 12 de agosto a las 11 de la mañana.