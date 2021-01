Defensa de organismos

Red ciudadana pide proteger la transparencia

Los dirigentes de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana se pronunciaron ayer martes por la autonomía del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y de los organismos autónomos, ya que éstos son el contrapeso de un Estado democrático al fungir como garantes de la transparencia y el combate a la corrupción.

En rueda de prensa virtual llevada al cabo vía Zoom la red encabezada por su presidenta nacional, Rosa María Cruz Lesbros, hizo público el posicionamiento “Relevancia de los órganos constitucionales autónomos”, en el cual rechaza todo intento de desaparecer los organismos autónomos del país, particularmente el INAI, cuyas funciones el Ejecutivo federal pretende sean realizadas por la Secretaría de la Función Pública.

Rosa Cruz indicó que el INAI es un instituto autónomo, especializado, imparcial y colegiado, debidamente constituido dentro de los lineamientos de la Carta Magna y que tiene como premisa ser garante del acceso a la información y la transparencia, lo que le convierte en un importante elemento dentro del accionar del Sistema Nacional Anticorrupción.

“En su autonomía, el INAI está para garantizar el derecho a la información y la transparencia que exigen los ciudadanos respecto a la labor de sus autoridades; su autonomía es garantía de imparcialidad y eficiencia”, subrayó.

Los presidentes de esta red que conforman el comité nacional también se pronunciaron. Norma Juárez Treviño, de Nuevo León, indicó que como representantes de la ciudadanía es de suma importancia que a estos organismos se les dé el lugar que se merecen porque somos una república, un Estado democrático y necesitamos estos organismos que fortalecen el equilibrio de poderes, el país lo exige y necesitamos contrapesos, pues una sola instancia no puede ser juez y parte a la vez.

“Nos tiene que medir, revisar, auditar porque tal vez el gobierno trabaja con la mejor intención, pero no con el método adecuado o elección más adecuada. Los órganos autónomos nos orientan y los necesitamos como país y como sociedad”, apuntó.— Emanuel Rincón Becerra /Agencia Informativa Megamedia

Juan Manuel Ensástiga Alfaro, del estado de Hidalgo, señaló que el Estado de derecho requiere transparencia, pues con la misma es como conocemos el actuar de servidores públicos.

“La transparencia es una conquista de la ciudadanía, delegar las funciones del INAI a la Secretaría de la Función Pública no es posible, pues quien realice esto debe ser una instancia autónoma como marca la Constitución”.

Por último Hilda Venegas, de Guanajuato, insistió en que para un sano equilibro democrático no se puede ser juez y parte porque no habría imparcialidad, la finalidad del órgano autónomo es que sea imparcial, ya que la rendición de cuentas de las autoridades no puede darse si no hay transparencia.

Derecho

Jorge Alberto Alatorre, vicepresidente de la red, advirtió que delegar las funciones del INAI a la Secretaría de la Función Pública sería un retroceso al derecho a la información, un derecho conquistado y que es relevante para el combate a la corrupción. Añadió que de persistir la idea de desaparecer los organismos autónomos, la red recurriría a mecanismos de defensa jurídica nacionales e internacionales.