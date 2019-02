Deficiencias en edificio para discapacitados visuales

Consideran que el Caidivy no lo hicieron expertos

Mirna Navarro Basto, delegada estatal del Consejo Internacional para la Educación de Personas con Discapacidad Visual (Icevy, por sus siglas en inglés), quien asistió a la inauguración del Centro de Atención Integral a la Discapacidad Visual en Yucatán (Caidivy) el último mes del gobierno estatal anterior, indicó que el edificio está mal diseñado.

Según recordó, durante el recorrido observó que debió ser construido con ayuda de especialistas en discapacidad visual y no por personas improvisadas que desconocen las necesidades de ese sector de la sociedad.

Tampoco había un organigrama que mostrara los programas que se aplicarían, las valoraciones oftalmológicas y otros servicios, dijo. “No llena todas las necesidades que presentan los chicos, sobre todo porque iban a atender a todos y es imposible. ¿Dónde los van a poner?”, se preguntó.

Falta atención a las comunidades

La dirigente recalcó que este lugar sería importante para atender este mal que está olvidado y abandonado, sobre todo para las comunidades del interior del Estado.

Sin embargo, al parecer no se cumplió con todo lo que se prometió que tendría.

Por otro lado, la activista afirmó que además debe hacer un diagnóstico de las personas con discapacidad visual en el estado para ver el estado de abandono en que se encuentra, sobre todo en comunidades mayahablantes.

Por su lado, Emilia Hernández Payán, expresidenta del comité de vigilancia de la obra, dijo que en diciembre pasado tuvo un acercamiento con la directora del DIF estatal, y ésta le dijo que habría una reunión con DIF nacional para ver qué procedería y cómo se pondría en operación el Caidivy porque, según dijo, ya está todo el equipo y solo falta la parte operativa.

Entonces, dijo que se haría una cita nuevamente para dar continuidad.

“Estamos en espera de que se cumpla, de que la directora del DIF estatal dé respuesta de qué va a pasar con este servicio”.

Sin embargo, como publicamos, en reciente recorrido del Diario se observó que en el edificio está cerrado, casi vacío y no hay equipo ni personal alguno.

Al día siguiente, personal de Comunicación del DIF estatal informó que “así lo entregó” el gobierno anterior y que “lo que se haya prometido el año pasado no nos compete”.— Abraham Bote T.

“En algún lado deben estar”.

Emilia Hernández reiteró que las asociaciones civiles que estuvieron involucradas en la obra, “haremos una audiencia para preguntar en qué etapa están… seguimos las normas de sana convivencia”.

“Ya la infraestructura está. El equipo se supone que está porque tuvimos la oportunidad de checarlo el día de la inauguración y hay documentos que avalan que fue recibido”, apuntó.

Aunado a esto, recalcó que se tiene un listado de los materiales que debía contar el centro y “en algún lado deben estar”.

Luego precisó que se hizo un perfil de puestos, firmado por la anterior administración, ya que no cualquier puede trabajar en el lugar por el grado de especialización que se necesita.

Sin embargo, como ya publicamos, hasta la fecha no hay nadie trabajando en el centro. Está cerrado y abandonado.

Aunque la también vocal de la Red Incluyente por la Discapacidad, dijo que no podría afirmar que se trate de un caso de desvió de recursos. “porque a mí no me consta nada de eso”.

Insistió en que se intentará hablar con la directora del DIF estatal para saber en qué etapa va la obra.

“Esperamos que se cumpla con lo prometido”, recalcó.

José Matos Colonia, director del Centro de Atención Múltiple Luis Braille, opinó que este centro pudo ser de gran beneficio para la comunidad que padece una discapacidad visual, especialmente por la forma en la que fue presentado “con bombos y platillos y que de todos los beneficios y aparatos que iba a tener”.

Sin embargo, “desafortunadamente, por cuestiones quizá administrativas y políticas hasta donde sabemos y por las notas que han sacado, no está funcionando y se deja de ayudar a mucha gente”.

Se espera que el gobierno actual tome cartas en el asunto para que se pueda beneficiar a muchas personas con discapacidad visual. Y se aclaré que pasó con el recurso federal, la donación de Fundación Telmex y demás que incluyó esta obra.

“Mucha gente” afectada

