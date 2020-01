Déficits en el gobierno

Otro problema: AMLO no dialoga con la sociedad

Política

No hay estudios de rentabilidad en sus proyectos y ven “ineptocracia” en la salud

Para el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, una de las características del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la falta de racionalidad y de estudios de rentabilidad social en los proyectos que emprende, como el del Tren Maya.

Además, el líder empresarial señaló que ya es tiempo de que el gobierno federal empiece a dar resultados en materia de seguridad, pues hasta ahora “hemos visto un mando acobardado, como en el caso de Culiacán”.

El dirigente del sector privado llegó a esta ciudad para participar como invitado en la plenaria de los diputados federales y senadores del Partido Acción Nacional.

En el marco del encuentro de los panistas, el coordinador de los diputados federales, Juan Carlos Romero Hicks, denunció que la “ineptocracia” ha sido la causante del desabasto de medicamentos en los centros hospitalarios del país.

También lamentó que el presidente López Obrador no dialogue con la sociedad.

“Tiene una amplia popularidad y legitimidad que me gustaría la aprovechara para escuchar. Pero no escucha, no dialoga, no concilia, y cómo regaña todos los días”, aseveró el legislador.

