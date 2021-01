Defienden candidaturas indígenas

Exigen en un foro que tres distritos se les respeten

VALLADOLID.— En un foro indígena realizado en esta ciudad, se exigió se respete la ley en cuanto a la designación de los candidatos a diputados federales por el I, II y V distritos electorales, como lo estableció el Concejo General del INE y ratificó el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El XI Foro Indígena Maya Península Autónomo y Permanente, representado por Filiberto Ku Chan, se llevó al cabo en conocido hotel local una reunión con representantes indígenas de algunas comisarías, en la que se les informó todo lo relacionado a la Ley del Concejo General del INE y que ellos como indígenas pugnarán para que se respete y se aplique, a fin de que la gente del campo tenga voz y voto en la próxima Legislatura federal.

Según recordó, desde hace muchos años impulsaron una iniciativa de ley, en la que exigen que los indígenas tengan derechos a la salud, salud de género, patrimonio cultural, vivienda y educación. Al respeto a sus tradiciones, cultura, su lengua materna, tradiciones, entre otros.

Las leyes fueron aprobadas en su momento, pero hasta la fecha no se respeta al 100%, debido a que se hicieron por diputados que desconocen los usos y costumbres de los indígenas, motivo por el cual no los respetan. Fue hasta en 2014 que metieron una controversia constitucional para que se respeten los derechos de los pueblos indígenas entre ellos, que se designen candidatos a diputados federales emanados de los mimos pueblos, que son los que conocen la verdadera situación de los hombres del campo.— Juan Antonio Osorio

Filiberto Ku Chan puso como ejemplo que si las autoridades federales ven a un campesino cazar un ciervo o llevar un tercio de leña, de inmediato la aplican la ley federal por afectar el medio ambiente.

Sin embargo, si lo hace una persona que como afición y que no tiene nada que ver con los indígenas, pero que cuenta con un permiso y lleva un arma larga a cazar, entonces no hay problema, todo se le permite, cuando en realidad el campesino solo aprovecha los recursos naturales de flora y fauna para su autoconsumo, pero eso no se ha entendido.

Recordó que hace 25 años que están luchando porque se reconozcan los derechos de los indígenas, de modo que consideró urgente que se cambien las leyes en materia indígena, pero solo lo pueden hacer personas vinculadas con ellos que conocen muy bien el problema que se vive en cada uno de los pueblos.

En el evento estuvo presente y fue parte de la organización el profesor Wilberth Dzul Canul, quien fungió como moderador en la reunión.

