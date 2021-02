Dejan pendientes

Finaliza glosa del segundo informe del gobierno

Contra el reglamento del Congreso del Estado y dejando pendiente para más adelante el posicionamiento sobre las últimas comparecencias de los funcionarios estatales, porque quedaron varios temas inconclusos que esperan les aclaren próximamente a algunas bancadas, concluyó ayer la glosa del segundo informe del gobierno de Mauricio Vila.

La sesión plenaria de ayer como siempre comenzó pasado el mediodía con la rendición de compromiso de parte de seis ciudadanos para integrarse al Comité de Selección de integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y otros dos ciudadanos como consejeros honorarios del Instituto de Acceso a la Información en la entidad.

Los nuevos integrantes del Sistema Anticorrupción son: Ileana Lucely Ramírez Sierra, Herminio Piña Valladares, Rolando Mendoza Hijuelos, Mario Alberto López Irigoyen, Primo Campos Centeno y Angel Rodríguez Aquino. Y los dos nuevos consejeros son: María del Carmen de la Peña Corral y José de Jesús Alvizo Perera.

Posteriormente Miguel Sabido Santana presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, desde la tribuna del Congreso expuso su informe de actividades del año pasado, de lo que informamos en nota aparte de esta misma edición.

En la última parte de la sesión de ayer, y después de varios recesos, los diputados iniciaron la última fase de la glosa del informe de gobierno. A diferencia de los últimos años, cuando representantes de cada una de las siete fuerzas políticas con presencia en el Congreso usaban la tribuna para hacer un posicionamiento sobre lo que escucharon de las comparecencias de funcionarios estatales, ayer solo cuatro lo hicieron.

Los representantes del PRI y de Morena usaron la tribuna para indicar que más adelante expondrían su postura, en espera de que los funcionarios y el Ejecutivo estatal respondan las preguntas y dudas, las cuales dejaron sin aclarar. El plazo para esto se acaba el próximo miércoles.

Los únicos que sí fijaron sus posturas sobre las comparecencias de los secretarios de Fomento Económico, Fomento Turísitico, Desarrollo Social, Desarrollo Rural y el Instituto de Vivienda que comparecieron el día anterior, fueron Milagros Romero Bastarrachea, ex diputada de Movimiento Ciudadano, y Miguel Rodríguez Baqueiro, del PAN, este último contra lo que dispone el reglamento del Congreso.

Ausencias

La violación al reglamento consistió en que a pesar de que la sesión de ayer se inició tarde como siempre, el panista llegó más tarde, después de que se había cerrado el pase de lista, y de que el presidente de la mesa directiva, Luis Borjas Romero, justificara la ausencia del legislador perredista Alejandro Cuevas Mena y señalara que más tarde se incorporaría el también legislador del PAN Manuel Díaz Suárez, sin mencionar el caso de Rodríguez Baqueiro.

Compañeros de bancada de Rodríguez Baqueiro confirmaron que éste no llegó al pase de lista, pero era el que acordaron debía subir a la tribuna para hacer el posicionamiento de los panistas.

Felipe Cervera Hernández, diputado del PRI y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, manifestó que, en efecto, el reglamento del Congreso establece que cuando los diputados llegan tarde y no pasan lista, no tienen derecho a votar por los asuntos que se discutan, pero la Constitución establece que no se le puede negar hacer el uso de la palabra a los diputados, y por eso se le permitió a Rodríguez Baqueiro pasar a la tribuna.

Por otra parte, Milagros Romero expuso que en materia de economía el reto del gobierno es generar más empleos, tomando como base las políticas públicas encaminadas al mayor número de oportunidades para las mujeres, igualando los salarios a las funciones que realicen.

“Se debe garantizar sobre todo el exponer cuál sería la ruta crítica a seguir para alcanzar el 100% de la reactivación en el tema energético, ya que Yucatán seguirá pasando por retos, pero con un objetivo trazado se podrá llegar a grandes cambios”, dijo.

En el área de desarrollo social, se lamentó que 98,047 yucatecos que no eran pobres entraron al nivel de pobreza debido a la pandemia de coronavirus.

Esfuerzo

Por su parte, Rodríguez Baqueiro destacó que es público y notorio que el gobierno del Estado hizo un esfuerzo enorme para ahorrar y reorientar los recursos públicos para destinarlos a la salud, la generación de empleos y reactivación de la economía, así asignar apoyos sociales a quienes más lo han necesitado, salvaguardar la seguridad y garantizar la justicia.

“El 2020 fue extraordinario, atípico, el más difícil de la historia contemporánea de Yucatán, con una contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus que ha causado muertes y crisis económica; también sufrimos el golpe de tormentas y huracanes que dañaron la agricultura y ganadería estatal, ocasionaron inundaciones en zonas habitables y carreteras”, dijo.

Ante esa situación el legislador consideró importante reconocer el esfuerzo que las dependencias estatales hicieron el año pasado.

“Más allá de las diferencias en las posturas políticas o filiaciones partidistas, es fundamental para la democracia deliberativa del país el ser responsable al momento de revisar las acciones del gobierno”, señaló.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Sesión plenaria

