Dejarían de operar las escuelas particulares con baja matrícula

La crisis ya afectó la economía de los padres de familia

El fuerte vínculo de los padres de familia mantiene vigentes a las escuelas particulares de Yucatán, pero no se descarta que el próximo ciclo escolar las que tienen baja matrícula dejen de operar, dijo el presidente de la Asociación de Escuelas Particulares, Elías Dájer Fadel.

Señaló que, en primera instancia, las escuelas privadas y padres de familia tienen un entendimiento sobre lo que esperan que aprendan los alumnos ahí. “Hay un compromiso ético de los padres y madres de mantener a los niños y niñas en los colegios privados porque ellos o algún familiar estudiaron su educación básica en escuelas privadas y mantienen esta tradición familiar”.

“Hay familias que tienen a sus hijos en escuelas donde ellos estudiaron, saben de su calidad educativa y las apoyan para que sigan funcionando”, indicó Dájer Fadel.

“Lo que es una realidad es que la gente se está quedando sin trabajo, su economía es más débil ahora, ya no tienen los mismos ingresos por la afectación de la pandemia por coronavirus y si ya no tienen recursos buscan otra alternativa. No dejan la escuela privada por gusto, sino por necesidad”.— Joaquín Chan Caamal