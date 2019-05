Demanda cívica

Una agrupación pide perder el “miedo a hablar”

El Congreso Nacional Ciudadano (Conaci) presentaría en la Cámara de Diputados este mediodía una solicitud de juicio político contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En compañía de integrantes del Conaci que ofrecieron ayer información a peatones en el Paseo de Montejo sobre los acuerdos que se tomaron en la X Reunión Nacional de la agrupación, realizada en Morelia, su vocero en Yucatán, Ricardo Mendoza Elizondo, dijo que la demanda es por traición a la patria.

Entre otras cosas, agregó, la demanda está basada en la invasión de migrantes, el desvío de presupuestos, el retiro de presupuestos a hospitales y otras instancias, y la toma de decisiones unilaterales como los movimientos de los aeropuertos.

“Son una infinidad de cosas y no terminamos por donde volteemos”, apuntó.

“La denuncia tiene que estar bien fundamentada porque si no te la rebotan. No estamos jugando. Y es parte de ese fortalecimiento que debe tener el ciudadano. La Constitución está para favorecer a la ciudadanía, no a los partidos, no a los políticos”, dijo.

Entrevistado, Mendoza Elizondo destacó que tampoco el equipo de trabajo del Presidente le puede garantizar mucho porque son personas que estuvieron en los partidos políticos que hundieron a México.

“No se puede esperar resultados distintos con la misma gente”, expresó.

En relación con el acuerdo, Mendoza Elizondo señaló que el punto general fue la decisión de rechazar el cambio de régimen que está llevando hacia el comunismo y su agenda fundamentada en el foro de Sao Paolo.

“Es importantísimo que la gente conozca el foro de Sao Paolo y cómo Morena está integrada en eso”, refirió.

Entre las exigencias están detener la invasión de migrantes por el costo que está generando; defensa de la vida, libertad de tránsito en las carreteras del país, respeto al estado de derecho, no al pacto de impunidad contra corruptos, no a la depredación de nuestra tierra, cheranizar a México y acabar con la educación de formación socialista-comunista.

Mendoza Elizondo destacó que es necesaria la integración de la ciudadanía para que los resultados de las administraciones sean de beneficio para todos y no de unos cuantos.

“Es importante que la ciudadanía entienda que tenemos que perder el miedo a hablar y el miedo a gobernar porque nosotros tenemos los problemas y nosotros sabemos cuáles son las soluciones”, puntualizó. “Vemos a nuestros representantes y vemos que andan en otro canal, no les interesa solucionar y por eso hace 10 años apareció el Congreso Nacional Ciudadano”.

La siguiente reunión de la agrupación será el miércoles 15 a las 7 de la noche en el parque de Santa Ana, a fin de fomentar la cultura ciudadana.— Iván Canul Ek

Exigencias

Rechazo

