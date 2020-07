Demandan más apoyo

Protestan frente a Palacio choferes del ramo turístico

En punto de las 11 horas de ayer miércoles y a bordo de cuatro camionetas, un grupo de operadores de turismo se manifestó de manera pacífica frente al Palacio de Gobierno.

Dirigidos por Juan Duch, pidieron que alguna autoridad los escuche porque debido a la falta de actividad turística se han visto afectados económicamente.

La caravana salió de tres puntos diferentes: un supermercado en la avenida Aviación, la Inalámbrica y la avenida Cupules.

El punto de encuentro fue el Palacio de Gobierno, en el que las camionetas se estacionaron y los operadores afectados bajaron con pancartas en mano, en las que pedían apoyo al gobernador Mauricio Vila Dosal.

Se formaron y mantuvieron la sana distancia mientras uno de los asistentes expresaba sus necesidades. A la par, más camionetas llegaron a la plaza, pero el paso fue impedido por elementos de la policía que se encontraban manteniendo el orden.

Un oficial comentó que no podía darle acceso a las demás unidades, ya que la actividad vehicular en la Plaza Grande estaba prohibida, lo único que podía ofrecer era estacionarlas justo en la calle 60 con 61.

Juan Duch comentó que ellos están solicitando un apoyo económico más que nada porque lo que juntaron en diciembre y enero “ya se lo comieron”, como no han trabajado desde marzo pasado al no haber movimiento turístico, ya no tienen de dónde sacar dinero.

Por ello, están solicitando un crédito el cual pagarán apenas comience de nuevo el turismo.

Les habían dicho que el 1 de agosto volvían a las actividades, pero todo cerró de nuevo y esto los pone en una situación difícil, señalaron.

Alrededor de 200 operadores son los afectados por esta situación, en su mayoría son conductores que ayudan a canalizar a los turistas para que vayan a lugares a comer, comprar artesanías y visitar las zonas arqueológicas.

Continuarían manifestándose si no reciben una respuesta. Ya han metido dos cartas, es la primera vez que se han manifestado.

Momentos después pidieron una comitiva de cuatro personas para ingresar a las instalaciones del palacio, entablar una plática y que les dieran una respuesta.— Ilse Noh Canché