Demandas contra abogado en caso de José Eduardo

David Dorantes, abogado defensor de los policías municipales en el caso José Eduardo, tiene varias demandas en su contra, asegura José Antonio Zoghbi Wejebe.

Dorantes lo habría defraudado hace tres años, sin que hasta el momento prospere la demanda.

El señor José Antonio se comunicó con el Diario para decir la historia de su caso, pues vio que Dorantes es el abogado defensor en el caso de José Eduardo, le pareció prudente denunciar de manera pública la “falta de ética del licenciado”, a quien acusa de fraude.

Según expone, hace dos años puso una denuncia por el fraude de un millón 100 mil pesos que atribuye al abogado, a quien califica de muy hábil y astuto.

El 18 de octubre de 2019, detalla, interpuso la demanda con número GI /10817/2019 en la agencia 35 del Ministerio Público, la cual en septiembre de 2020 se remite a la unidad especializada en delitos patrimoniales, por lo que se le cambia el número a 375/2020.

Asimismo, resalta que tardó casi un año en que este cambio a la unidad especializada procediera, pues en el Ministerio Público topaba con numerosas negativas por parte de los agentes que, cuenta, le ponían excusas como que la demanda estaba mal redactada, o le exigían documentos originales que no obran en su poder porque se los quedó el presunto estafador.

Sin embargo, indica que él presentó copias de los recibos notariados en los que consta entregó un millón 100 mil pesos a David Dorantes, pero aun así la demanda no ha fructificado.

Lazos políticos

El señor acusa al abogado Dorantes de repartir dinero a los servidores públicos, que al parecer la mujer de éste trabaja en los juzgados y “hay un todopoderoso que los protege”.

Su calvario, dice, comenzó hace tres años cuando vendió una propiedad para repartir en vida herencia a sus hijos, se quedó con una parte del dinero para comprar otra propiedad.

El abogado que tenía en aquel entonces lo contactó con David Dorantes para adquirir una propiedad que le interesó, una casa que según le dijo David Dorantes tenía problemas de agiotismo, pero que ya estaba resuelto, por lo que le dijo que estaban haciendo el papeleo y que en 15 días le entregaría los documentos.

“No tengo experiencia en bienes raíces, así que me chamaqueó, fui tonto y le di un millón 100 mil pesos, solo quedaron pendientes 200 mil que le daría cuando me entregara la propiedad, pero eso nunca sucedió, nunca me entregó la casa”.

“Me engañó y me dejé llevar por el supuesto beneficio, porque dijo que la propiedad costaba dos millones y medio, pero que la venderían en un millón 300 mil”.

Todo parecía muy real, pues incluso le mostró la escritura de la propiedad, la cual luego del fraude se dieron cuenta que era falsa.

Las copias de esas escrituras obran en su poder y son parte de las pruebas que aportó sobre el caso.

Luego enfatiza que David Dorantes es un bandido, el nuevo abogado que ahora ayuda en su caso y él han logrado investigar que tiene varias demandas en su contra porque, afirma, así se los hicieron saber en el Ministerio Público.

El señor José Antonio, empresario que se dedica a la manufactura de grasas de origen animal, pide que las autoridades pongan un alto al abogado y que le den curso a su demanda como debe ser para que pueda recuperar el dinero que le estafó.

Señalamientos Defensor de los policías

Un señor y su abogado saben que el litigante David Dorantes tiene demandas en su contra.

“Borradas”

Así se los hicieron saber en el Ministerio Público, relata el señor José Antonio Zoghbi Wejee. Cuando solicitaron oficialmente los datos de esas demandas “ya habían desaparecido del sistema” y solo apareció una demanda, también por un caso de fraude, de la cual tienen copia de la carpeta de investigación y cuyas fotografías compartió al Diario.

Bienes inmuebles

Zoghbi Wejebe manifiesta que David Dorantes tiene “un montón de propiedades” por todo Yucatán que hacen sospechar que le ha hecho a otros lo que le hicieron a él. Su abogado solicitó la lista de propiedades del individuo, que indica son alrededor de 40 en Mérida, Motul, Tekax, Dzidzantún, Telchac, entre otros. El documento que avala las propiedades de Dorantes también obra en su poder.