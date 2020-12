Democracia en riesgo

Los desvaríos antidemocráticos del presidente López Obrador son un peligro para México, opina un analista.— Las elecciones de 2021, vitales para corregir el rumbo

México parece ir de mal en peor, no solamente por la gestión incompetente de sus líderes, sino por la deriva autoritaria del presidente López Obrador, quien con su política destructiva está dividiendo al país y poniendo en riesgo la democracia.

Así ve las cosas el Dr. Luis Foncerrada Pascal, quien advierte que más vale que los ciudadanos tomen en serio las elecciones del año próximo, porque no hay otra forma de corregir el rumbo que está llevando al país hacia una dictadura.

A juicio del director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab, el colapso de su sistema democrático es el mayor riesgo que corre México, ante el autoritarismo creciente del mandatario, sus ataques a las instituciones y su afán por imponer su voluntad y monopolizar el poder.

El exdirector del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), Chief Economist de la American Chamber de México y asesor de la ONU, FMI y el Banco Mundial en temas de deuda y finanzas públicas, incluye la corrupción y la violación al Estado de derecho entre los desafíos que suponen un peligro para la economía de México y, en consecuencia, para la de Yucatán.

Las tres últimas amenazas que identifica el Dr. Foncerrada Pascal son las siguientes:

6. La corrupción no se detiene. Por donde se vea, la corrupción es brutal, creciente, asegura. “Yo me quejé mucho y peleé constantemente a lo largo del gobierno de Peña Nieto por la tremenda corrupción que había…, pues me temo que a este paso los funcionarios del sexenio pasado nos van a parecer unas hermanitas de la caridad ante lo que está ocurriendo en el actual gobierno”.

7. La captura de las instituciones. Con este gobierno, la violación al Estado de derecho se ha vuelto constante, diaria (instituciones, contratos, etcétera).

Como López Obrador se asume legitimado por los votos para hacer del marco legal un instrumento de sus decisiones, en México ya no hay “Rule of Law” (imperio de la ley), prosigue el economista.

Es alarmante, dice, cómo se violan los contratos, cómo se cambian a capricho las reglas del juego.

Y la amenaza más seria es la captura de las instituciones. “López Obrador se está moviendo hacia allá, posicionando a su gente en el Inegi —algo gravísimo, pero apenas es una persona— y en el Banco de México —será la tercera persona allegada al presidente, aunque las dos anteriores han sido sensatas y esperemos que se sigan manteniendo así”.

Están también los graves ataques al Instituto Nacional Electoral, continúa. “Y la pérdida de autonomía del INE sería el peor de los dramas para nuestro país”.

“Hay un continuo avance en la captura de nuestras instituciones y eso un riesgo enorme, tal vez el más grave de todos”.

El Dr. Foncerrada Pascal considera que las elecciones de 2021 representan una oportunidad para tratar de frenar los afanes antidemocráticos del presidente López Obrador.

“Más vale que nos tomemos muy en serio las elecciones del año próximo, porque no hay otra forma de compensar el terreno perdido”.

Son pocos los niveles directivos del Inegi, del INE, del Banco de México y si triunfa esta destrucción de su autonomía mediante la estrategia de incrustar gente que está en contra de la objetividad y de la imparcialidad, de nuevo vamos a tener —ya está sucediendo y cada vez más es más grave—, un país en el que sólo habrá un poder.

“El Legislativo no tiene poder propio, el Judicial ya no sabemos si es o no independiente... Y cuando hay sólo un poder, ese sistema se llama dictadura”, continúa.

Ese es el mayor riesgo de todos, señala el Dr. Foncerrada Pascal.

8. Vínculos del gobierno con el narco. “Otro gravísimo peligro es que hay muchas razones —a la mejor aquí simplemente por un eufemismo no digo que hay una convicción absoluta— para suponer que existen y se están fortaleciendo los nexos del gobierno con el narco”.

El reciente ataque al Banco de México con una propuesta de reforma —la llamada “ley Monreal”—, cuya discusión se pospuso para febrero, es una puerta abierta a un lavado de dinero generalizado.

El banco —o el presidente de ese banco, Ricardo Salinas Pliego— que promueve la propuesta lo hace, como todo mundo sabe, porque el banco estadounidense que le compraba los dólares excedentes ya no puede hacerlo porque se encuentra en suspensión por cargos de lavado de dinero en Estados Unidos.

“Entonces se les ocurrió que lo más sencillo era obligar a Banxico a comprar los dólares de los que Banco Azteca no puede deshacerse”.

Esto es indignante, el peor de los gestos, porque dejaría al Banco de México expuesto a ser víctima de lavado de dinero y lo convertiría en sospechoso ante la comunidad financiera internacional, señala.— Megamedia