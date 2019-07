Denuncia amenazas de muerte en Seyé

Sin motivo atacan a joven: la policía no lo ayuda, dice

SEYÉ.— Adrián Rodolfo Herrera Couoh, de 22 años, denunció que sin motivo un sujeto al que solo conoce como Aldo lo amenazó de muerte, que ha intentado matarlo dos veces y que las autoridades no intervienen.

Herrera Couoh explicó que el sábado pasado regresaba de la plaza principal a su casa y fue interceptado por Aldo sobre la calle 30 por 43, donde vive la abuela del agresor; dijo que Aldo sacó un cuchillo e intentó clavárselo.

“Vi que era un cuchillo lo que tenía en su mano y brinqué, sólo me alcanzó a picar la barriga donde me dejó un huequito (sic); fui a denunciarlo a la Policía Municipal pero los oficiales solo se burlaron de mí; las mujeres policías se reían y me decían: ‘Si ni te pasó nada’”, señaló.

Ayer en la madrugada, luego de jugar en una cancha del rumbo, Adrián regresaba sobre la misma calle 30, donde él también vive, cuando Aldo junto con otros sujetos le gritó que lo iba a matar, al tiempo que lo agredían con piedras y botellas.

“Me rompieron varias botellas en la cabeza y me clavaron un pedazo de cristal en el hombro; como pude me escapé y fui a la comandancia, pero el director de Policía, Manuel Méndez, solo se río y me dijo que todos los muchachos somos iguales de problemáticos”.

Aseveró que pese a que sangraba no le ofrecieron llevarlo a un médico y hasta que sus papás se enteraron lo fueron a ver y lo llevaron al Seguro Social, donde le sacaron las astillas y el pedazo de botella de la espalda.

El agredido, quien vive en una casa en condiciones de extrema pobreza, refirió que no sabe por qué lo quieren matar y apuntó que Aldo le ha gritado varias veces que no descansará hasta asesinarlo, porque tiene la protección de policías municipales.— Mauricio Can Tec