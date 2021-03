Denuncia contra la SSP: “No quiero que me pase lo mismo que en Tulum”

“No quiero que me pase lo mismo que lo sucedido en Tulum”, señaló la activista social G.S., al presentar ayer una ampliación de queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), por discriminación, intimidación y prestación del servicio indebido, en contra de por lo menos 10 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Los oficiales presuntamente la intimidaron y agredieron el pasado lunes 22 de marzo muy cerca de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la calle 60 Norte, en las inmediaciones del estadio Salvador Alvarado.

G.C., quien es víctima de delito sexual y desde hace seis años pide justicia, encuentra en este incidente un trasfondo en el cual el Estado y en particular la SSP están violentando sus derechos.

La afectada explicó que el 22 de marzo, poco antes de las 17 horas, se encontraba sobre la calle 60 aguardando para atender asuntos ante la CNDH; llevaba esperando dos horas.

Al lugar, describe la entrevistada, arribó de manera intimidante una patrulla del a SSP número 8031 cuyos elementos al descender comenzaron a preguntarle qué hacía ahí y que habían recibido un reporte de una mujer “extraviada”, mediante el servicio 9-1-1.

Al parecer el proceder de los oficiales fue descortés e intimidatorio. La situación comenzó a subir de nivel cuando arribaron por lo menos dos camionetas antimotines al lugar, “montaron un operativo como si estuvieran acorralando a un narco”.

“Comienzan a llegar camionetas antimotines, de 10 a 15 elementos, se supone que auxiliarían a una mujer extraviada. No activaron el protocolo Alba, fueron groseros, agresivos, me lastimaron emocional, moral y psicológicamente, les decía que soy mujer indefensa”, recuerda.

G.S., pudo intercambiar unas palabras con la única oficial femenil del operativo, de nombre Jessica M, a la que le dijo “pertenezco a un grupo vulnerable, soy víctima sexual”, al instante la oficial se dirigió a sus compañeros: “despejen el área, súbanse a sus unidades y váyanse”; en un instante en el lugar solo quedó una moto patrulla con su oficial a cargo.

“Tenía miedo de que pudieran hacerme algo, que me sembraran drogas por ejemplo, pues tengo interpuestas denuncias ante la Fiscalía por violencia sexual y agresiones; incluso a mi abogada que contacté por teléfono, a la cual puse en el altavoz para que leyera a los agentes mis derechos, éstos comenzaron a agredirle verbalmente y ordenarle que se callara”, refiere.

“Solicito, por favor, tomen cartas en el asunto el titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, y Suset Sánchez Herrera, del área jurídica de la corporación, para que estas situaciones no sigan sucediendo. Siguen vulnerando mis derechos, estoy siendo perseguida, no sé quién y por qué dieron esta orden de que los agentes me sigan intimidando, violentando. Los ciudadanos merecemos respeto”.

“No quiero que me pase lo mismo que sucedió en Tulum donde elementos policíacos mataron a una mujer por abuso de su autoridad. Vivo con zozobra, con miedo a salir, solo veo una patrulla y pienso que los policías son iguales a delincuentes con uniforme”.

Trascendió que la Codhey ya solicitó órdenes de restricción contra los elementos involucrados en los hechos del lunes 22 de marzo. Aunque hay un período no mayor de 72 horas para responder, hasta el momento la SSP no ha informado nada al respecto.— Emanuel Rincón Becerra

G.S., advirtió que el riesgo de estas restricciones es que el personal completo de la SSP sea boletinado sobre el caso y que ahora estos pretexten la restricción cuando requiera ser auxiliada por la Policía.

Órdenes

Ayer antes de las 13 horas G.S., se presentó en la Codhey para ampliar la queja que, poco después del incidente del pasado lunes 22, presentó ante la CNDH. Al parecer la Comisión Nacional ya había hecho llegar la queja de G.S., a la Codhey, pues la visitadora Ileana Braga le hizo saber que ya están solicitadas órdenes de restricción contra al menos 10 elementos de la SSP involucrados en los hechos.