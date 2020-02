Denuncia formal de la Arquidiócesis por el despojo de un predio

Presentan querella contra autores de un juicio simulado

Juan Óscar Pérez Rodríguez, tesorero del Consejo Directivo de la agrupación católica Paternidad Responsable, A.C., formalizó ayer en la Fiscalía General del Estado una denuncia-querella contra los dos principales autores del juicio simulado para conseguir el desalojo del predio número 474 de la calle 47 entre 54 y 56, donde funcionaba esa agrupación desde hace más de 30 años.

Acompañado de los abogados Manuel Eduardo Ibarra Patrón y Gerardo Daniel Pacheco Rosel, asesor jurídico e integrante del equipo legal de la Arquidiócesis de Yucatán, respectivamente, Pérez Rodríguez presentó y ratificó en el Ministerio Público un escrito donde relata el desalojo de la agrupación y pide acción penal contra Joaquín Fernández Peraza y Lidia del Socorro Madera Castillo, y quienes hayan participado en estos hechos posiblemente delictuosos.

Te puede interesar: Fraguan fraude contra la Arquidiócesis

El denunciante les atribuye presuntos delitos de fraude, falsificación de documentos en general, falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad, despojo de cosa inmueble y los que resulten durante la investigación. Además, solicita de forma urgente a la Fiscalía General el aseguramiento inmediato del bien inmueble de la casona donde funcionaba Paternidad Responsable, que gire oficio a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado para que proceda al cierre de la partida correspondiente de la propiedad y adopte las medidas que considere para salvaguardar los derechos de la agrupación católica.

También denuncia que el juzgado que llevó este procedimiento simulado, el Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, nunca notificó ni dio emplazamiento previo de procedimiento judicial a Paternidad Responsable, ni mucho menos fue llamado al juicio o procedimiento en su contra.

Solo por insistir

Pérez Rodríguez y el psicólogo Alejandro Michel Hernández, quien estaba en el predio al momento del desalojo, le explicaron a la supuesta actuaria que ejecutó la orden de lanzamiento que Paternidad Responsable, A.C. era la verdadera y legítima ocupante del predio y solo ante tanta insistencia ella informó que se trataba de un Procedimiento de Ejecución de Convenio Transaccional ventilado en el Juzgado Cuarto Civil con el número de expediente 59/2019, promovido por Joaquín Fernández Peraza contra Lidia del Socorro Madera Castillo. Incluso, le aclararon que esa persona nunca ha sido ocupante real del predio en cuestión, ni mucho menos es integrante de Paternidad Responsable, A.C.

El licenciado Ibarra Patrón informó que acompañan a esta denuncia-querella diferentes pruebas que comprueban que Paternidad, Asociación Civil, figura legal del grupo apostólico Equipo Promotor Diocesano de Paternidad Responsable, ocupa en forma legítima y es posesionaria de ese inmueble desde hace más de 30 años.

“Simularon actos con un convenio aparente y llevaron un procedimiento judicial falso en el cual Paternidad Responsable no fue parte del juicio, y por ello pudieron obtener una resolución de desalojo que es ilegítimo, ilegal, producto de una simulación y constitutivo de delitos”, señaló Ibarra Patrón. “Esperamos y solicitamos que la Fiscalía dicte medidas inmediatas para salvaguardar los derechos de Paternidad Responsable y eviten que el agravio sea mayor, y que pueda darle de nuevo la legítima y legal posesión del predio que tiene desde hace más de tres décadas”.

Explicó que solicitaron el aseguramiento y custodia del predio del suburbio de Santa Ana para evitar actos futuros posibles y los responsables de los delitos sigan, de algún modo, disponiendo de manera distinta del predio.

“No las conocemos...”

“A estas personas (que promovieron y participaron en el desalojo ilegal) no las conocemos, ni al que se ostenta como propietario ni a la que figura como arrendataria. No sabemos quiénes son ni conocemos el expediente porque no fuimos parte del juicio”, señaló. “La información que tenemos se obtuvo en la diligencia de desalojo que dio la actuaria del juzgado de viva voz porque no tenemos acceso. La denuncia-querella está dirigida a los nombres que nos otorgaron, pero también a quienes resulten responsables y hayan participado e intervenido en estos delitos”.

Ibarra Patrón reiteró que no conocen a esas dos personas, nunca han sido ocupantes del predio y la sociedad yucateca conoce y es público que Paternidad Responsable, fundado en 1980, siempre ha funcionado en ese predio y son conocidas sus actividades en pro de las familias.

¿En qué delitos se incurrió?, se preguntó.

“Son diversos delitos. Hay delitos que se persiguen de oficio y otros son de querella”, señaló el asesor de la Arquidiócesis. “Aquí hay de los dos, aquí hay delitos de querella como el fraude y el despojo de cosa inmueble, pero también hay falsedad de declaraciones y falsificación de documentos, y éstos se persiguen de oficio, que la autoridad debe conocer y perseguir así se interponga denuncia o no”.

¿Cuan grave es para el aparato de justicia que le mientan y lleven un juicio inventado?

“Es muy delicado porque aventurarse, independientemente de lo moral, a utilizar a las estructuras e instituciones de seguridad y administración de justicia para simular una cosa que no es real ni legítima, y es en perjuicio de una institución apostólica, es muy delicado, es una conducta delictiva grave”, señaló. “No nada más hay agravio a la asociación Paternidad Responsable, hay falsedad a las mismas autoridades que ponen en entredicho su trabajo de buena fe”, puntualizó.

Desde ayer, este caso quedó formalmente en manos de la Fiscalía General del Estado.— Joaquín Chan Caamal

Síguenos en Google Noticias